Prison Break 6 si farà: Dominic Purcell fa il punto della situazione

Si farà la sesta stagione di Prison Break? Dopo la quinta andata in onda nel 2017 si era parlato della possibilità di vedere nuovi episodi con Michael Scofield e Lincoln Burrows ma nulla è stato confermato fino ad oggi. L’attore protagonista Dominic Purcell ha deciso di svelare ai fan come stanno le cose in un post su Instagram.

La star 51enne ha postato sul suo account – seguito da 2 milioni di follower – una vecchia foto dal set della prima stagione di Prison Break. Uno scatto in bianco e nero in cui Dominic Purcell compare accanto a Wentworth Miller (Michael Scofield), Amaury Nolasco (Fernando Sucre), Sarah Wayne Callies (Sara Tancredi).

Nell’immagine sono presenti anche: Robin Tunney (Veronica Donovan), Marshall Allman (LJ Burrows) e Stacey Keach (Henry Pope). Nel suo lungo post Dominic Purcell, alias Lincoln Burrows, non ha esitato a definire il cast di Prison Break un gruppo di interpreti straordinario, con una grande alchimia tra tutti gli attori.

Purcell- che può vantare un lungo curriculum tra tv e cinema – ha ammesso di non aver mai avuto un’altra esperienza così incredibile come quella di Prison Break. Dominic è molto legato alla serie tv, che ritiene una delle più belle mai apparse sul piccolo schermo.

L’australiano ha poi fatto il punto della situazione sulla sesta stagione di Prison Break:

“Se ne continua a parlare nei corridoi di Fox e della Disney. È tutto in mano agli studios. Il mio istinto mi dice di essere ottimista. E con Wentworth siamo molto vicini, ci parliamo”

Dominic Purcell ha dunque lasciato intendere che Prison Break 6 potrebbe concretizzarsi davvero e che il suo collega e amico tornerà ad indossare i panni di Michael Scofield. Wentworth Miller aveva infatti annunciato il suo addio definitivo al telefilm ma è probabile che negli ultimi anni ci abbia ripensato.

L’attore dagli occhi di ghiaccio, oggi splendido 49enne, aveva espresso qualche tempo fa la volontà di voler interpretare solo personaggi gay e per questo di essere costretto a lasciare l’amato Michael Scofield e Prison Break. Dalle parole di Purcell evince però un repentino cambio di rotta: Miller è pronto a tornare in azione?

Del resto a causa della pandemia gli impegni lavorativi di Wentworth Miller sono decisamente diminuiti. L’ultima apparizione in televisione risale al 2020, in alcuni episodi di Law&Order-Unità vittime speciali. Dominic Purcell è invece apparso in un episodio di Batwoman e nel film Red Blood Sky.

Tutte le stagioni di Prison Break erano disponibili fino a dicembre 2021 su Netflix: dal 2022 è possibile trovarle su Disney Plus.