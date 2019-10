Il Principe Harry in pena per Meghan Markle: ecco cosa vuole fare per lei

Il Principe Harry è preoccupato per sua moglie. Meghan Markle sta soffrendo molto e lui non ha nessuna intenzione di stare a guardare

Spesso noi, persone comuni, siamo portati a credere che la vita dei Reali (specialmente d’Inghilterra) sia tutta rose e fiori. Li vediamo sorridere e pensiamo a come sarebbe vivere, almeno per un giorno, nei loro panni. Peccato però che dietro la loro serenità, spesso si celano grandi dolori. Così come ha rivelato Meghan Markle durante il documentario “Harry & Meghan: An African Journey” spalleggiata dal suo amato marito. L’ex attrice è apparsa molto sofferente, ha dichiarato di aver perso quasi le redini della sua vita. Le sue confessioni, il suo dolore così palpabile hanno stupito davvero tutti. Tutti coloro che, appunto, la immaginavano vivere una vita ricca solo di gioia, tra amore e qualsiasi tipo di agio. Proprio come una Duchessa, una di quelle che siamo forse abituati a vedere nei cartoni animati.

Meghan Markle soffre troppo, il Principe Harry vuole aiutarla

E invece, purtroppo, non è così. Meghan Markle soffre e anche molto. La colpa? Dei mass media. Di tutto questo chiacchiericcio che si è creato intorno a lei sin da quando si è scoperto che aveva un relazione con Harry d’Inghilterra. La curiosità sulla vita, dentro e fuori dalle nobili mura, è andata via via aumentando causandole, ovviamente, un gran disagio. Tutto questo perché lei era una celebrità, un’attrice molto acclamata e non veniva da una famiglia reale. La sua vita, fino a una manciata di anni fa, era molto diversa da quella dell’uomo che oggi è suo marito. Per questo il gossip l’ha sempre ricorsa qua e là, e continua ancora oggi. Meghan però ha una spalla accanto a se’ molto forte: quella di Harry, il suo grande amore. Lui sa quanto lei stia soffrendo e per questo vuole provare ad aiutarla in qualsiasi modo possibile. Questo, è quello che si legge su People. Una fonte ha rivelato al magazine che il figlio di Lady Diana “vede e sente il grande dolore di sua moglie e vuole provare a fermarlo”.

La pressione mediatica: la piaga che distrusse la vita di Lady D.

Perché Harry sa benissimo a cosa porta la pressione mediatica. Lo sa dal 1997, dall’anno in cui perse sua madre perseguitata continuamente dai paparazzi. Per questo, la stampa è il nemico e lui vuole proteggere a tutti i costi la sua famiglia da essa e dalla sua minaccia.