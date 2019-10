Principe Harry in lacrime al WellChild Awards, Meghan sorprende tutti

Principe Harry in lacrime durante il suo discorso al WellChild Awards: Meghan sorridente e raggiante all’evento

Il principe Harry e Meghan Markle prendono parte anche quest’anno al WellChild Awards, l’evento di beneficenza che fornisce le cure mediche ai giovani gravemente malati nel Regno Unito. Non solo, viene ogni anno realizzato allo scopo di premiare la dedizione di chi fa il possibile per rendere sani e felici questi bambini. E mentre si parla di una presunta seconda gravidanza di Meghan, Harry si lascia andare durante il suo discorso. Il principe, di fronte a tutti gli ospiti, non trattiene le lacrime mentre ricorda il momento in cui sperava di diventare presto padre. Scendendo nel dettaglio, nel corso della serata di ieri, un emotivo Harry ha ricordato nel suo discorso come lo scorso anno sapesse già della dolce attesa di Meghan. Non lo sapeva nessuno, rivela il Duca di Sussex, ma entrambi erano già a conoscenza della gravidanza della Markle mentre si trovavano proprio al WellChild Awards lo scorso anno. Quando parla, Harry cerca di soffocare le lacrime, ma è costretto a interrompere il suo discorso.

Principe Harry commosso interrompe il suo discorso al WellChild Awards

Un principe Harry super emotivo nel corso della serata di ieri al WellChild Awards. Il Duca di Sussex ricorda come lo scorso anno, proprio in quel luogo, stringeva la mano della sua amata sicuro che presto sarebbe diventato padre. Ed è quando è nato Archie che lui si è reso conto delle cose realmente importanti nella vita. “Quest’anno risuona in modo diverso, perché ora sono un padre. L’anno scorso, quando io e mia moglie abbiamo assistito, sapevamo che aspettavamo il nostro primo figlio, nessun altro lo sapeva, ma lo abbiamo fatto”, dichiara Harry in lacrime sul palco. Un momento commovente e importante per il principe, che riceve un caloroso applauso da parte dei presenti.

Meghan Markle attira l’attenzione su di sé con l’abito “riciclato”

Intanto, Meghan attira l’attenzione su di sé con il suo outfit. Come rivelano diversi portali, all’evento la Markle prende parte con un vestito “riciclato”. Il suo abito verde P.A.R.O.S.H., costato 462 sterline, era stato già da lei indossato durante l’annuncio del fidanzamento nell’anno 2017. Il vestito non è l’unica parte del suo outfit riciclata, infatti Meghan indossa anche un cappotto bianco già mostrato durante un’intervista.