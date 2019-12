Principe Filippo in ospedale: le news sul marito della regina Elisabetta

Il Principe Filippo ricoverato in ospedale a Londra: gli aggiornamenti sul marito della regina Elisabetta

Il Principe Filippo è stato ricoverato nelle ultime ore in un ospedale di Londra. La nota diffusa da Buckingham Palace con cui siamo venuti a conoscenza del fatto sta facendo preoccupare molto gli inglesi e tutti gli affezionati della famiglia reale britannica. Le news sul Principe Filippo comunque sono per certi versi rassicuranti. Questo perché si tratta di un ricovero in via precauzionale per un problema di salute. Non c’è stata nessuna emergenza né nessun malore, e questa è comunque una notizia che fa tirare un piccolo sospiro di sollievo. Il duca di Edimburgo ha ben 98 anni, per cui un ricovero precauzionale potrebbe essere considerato anche una prassi quando si presenta un problema di salute. Agire con cautela vista l’età, insomma, è quasi d’obbligo.

Ricoverato il Principe Filippo in via precauzionale, le condizioni del duca di Edimburgo e le ultime news

La casa reale di Windsor è di sicuro in apprensione per il Principe, ma non è scattata nessuna emergenza e questo rincuora tutti. Secondo le fonti ufficiali, si tratterebbe di un ricovero programmato per un problema pre-esistente del marito della regina Elisabetta. Pare che il duca di Edimburgo convivesse da qualche settimana con un brutto raffreddore, che ha avuto conseguenze tali da convincere i medici a ricoverarlo. Al momento il Principe Filippo si trova nell’ospedale privato Re Edoardo VII, nel quartiere di Marylebone ed è stato trasportato presso la struttura in ambulanza. Il Principe si trovava infatti presso la tenuta di Sandrigham, nel Norfolk, dove vive da qualche tempo ormai.

Principe Filippo ricoverato a Londra: gli impegni della regina non hanno subìto variazioni

A rassicurare ulteriormente gli affezionati ai Windsor c’è anche un altro aspetto: gli impegni della regina Elisabetta non hanno subìto cambiamenti dopo il ricovero del Principe Filippo. Questo conferma ulteriormente la non gravità della situazione. Seguiranno di sicuro aggiornamenti sulle condizioni del Principe Filippo e non mancheremo di tenervi aggiornati in caso di news importanti.