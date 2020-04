Principe Filippo, silenzio rotto: nessun decesso tenuto segreto dalla Regina

Il Principe Filippo rompe il silenzio: il messaggio ufficiale dopo le fake news relative al suo decesso (mai avvenuto)

Il Principe Filippo non è morto; è bene subito specificarlo visto che il marito della regina Elisabetta, nonché Duca di Edimburgo, nelle scorse settimane è stato oggetto di fake news. Alcune delle quali insinuavano il suo decesso. Invece, il 98enne è vivo e vegeto. A riprova di ciò, nella giornata odierna, ha divulgato attraverso i canali social della Famiglia Reale un messaggio in cui ha ringraziato tutti coloro che in questo momento sono in prima linea per combattere la pandemia scatenata dal Coronavirus. Un messaggio che ne include un altro tra le righe, ossia che il Principe sta bene, a differenza delle indiscrezioni trapelate di recente. Indiscrezioni che si sono rivelate non fondate.

Il messaggio del marito della regina Elisabetta

“Mentre ci avviciniamo alla Settimana Mondiale di Immunizzazione – scrive il Principe Filippo – ho voluto riconoscere il lavoro vitale e urgente che tanti stanno facendo per affrontare la pandemia. Da parte di coloro che operano nelle professioni mediche e scientifiche, nelle università e negli istituti di ricerca, tutti uniti nel lavorare per proteggerci da Covid-19.” Il Duca di Edimburgo prosegue: “A nome di chi di noi rimane al sicuro e a casa, ho voluto anche ringraziare tutti i lavoratori chiave che assicurano la continuità delle infrastrutture della nostra vita. Il personale e i volontari che lavorano alla produzione e alla distribuzione di cibo, quelli che mantengono i servizi postali e di consegna, e quelli che assicurano la raccolta dei rifiuti.”

I tabloit inglesi e le infondate notizie sulla falsa morte del Principe Filippo

Le preoccupazioni sullo stato di salute del marito della regina avevano cominciato a prendere quota poco dopo il 19 marzo, giorno in cui ha preso il via la quarantena per i reali inglesi. La Royal Family si è ‘barricata’ nella residenza di Windsor. Da allora il Principe non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale e i tabloid britannici hanno iniziato a ricamare su un tanto presunto quanto infondato decesso. Alcuni si sono persino spinti a ipotizzare che il Duca fosse morto ma che la regina non volesse annunciare il fatto per non gettare ulteriore sconforto tra i cittadini. Oggi ogni dubbio sul tema è stato fugato dal Principe stesso che è in salute.