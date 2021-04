Principe Filippo, donna irrompe senza vestiti ai funerali: arrestata (Foto)

Grande commozione oggi, sabato 17 aprile 2021, per i funerali del Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II. Le esequie si sono tenute in forma strettamente privata, secondo le regole del distanziamento sociale e con trenta partecipanti, così come avrebbe voluto il duca di Edimburgo. In Italia sono stati trasmessi con numerosi speciali sulle reti Rai, Mediaset e La7. Un funerale intimo e riservato, strettamente familiare e insolito per i reali. Tuttavia, ciò che non abbiamo visto è stata l’irruzione di una donna senza vestiti ai funerali del Principe Filippo. Il fatto è avvenuto poco dopo il minuto di silenzio tenuto dai presenti in onore del duca. Gli agenti hanno immediatamente bloccata e coperta la donna, portandola successivamente in questura.

Woman arrested at Windsor Castle gates after ‘running topless through streets shouting “save the planet”‘ https://t.co/RmFOK3nlnF pic.twitter.com/SVjd7Js152 — The US Sun (@TheSunUS) April 17, 2021

Come riporta il The Sun, la donna ha corso in strada urlando un messaggio per salvare il pianeta. Successivamente è saltata su una statua della Regina Vittoria prima che diversi ufficiali la portassero via dalla scena a Castle Hill. Vestita solo di pantaloncini, occhiali da sole e un berretto, la manifestante è stata trascinata via dalla Polizia e dagli agenti che si sono precipitati a recuperare i suoi vestiti buttati nelle vicinanze.

Il tabloid ha contattato la polizia della Thames Valley per un commento. Centinaia di agenti di polizia armati hanno creato un anello d’acciaio intorno al Castello di Windsor per tenere sotto controllo l’evento. Molte persone, infatti, si sono messi in fila fuori dal Castello e si sono fermati per il silenzio, altri sulla vicina Long Walk hanno fatto lo stesso.

Durante i funerali Filippo, il decano ha ricordato il marito della Regina d’Inghilterra come sia stato sopra ogni cosa un grande esempio di lealtà verso la sua sposa, un esempio per tutta la nazione.

Elisabetta II si è seduta in prima fila, con un grande cappello nero a coprire il viso. Terminato il rito funebre, ha voluto soffermarsi davanti al feretro per qualche interminabile secondo nella cappella di St George, per un ultimo saluto.