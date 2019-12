Principe Filippo dimesso dall’ospedale: le condizioni di salute

News Principe Filippo, il marito della regina Elisabetta è stato dimesso

Il principe Filippo è stato dimesso dall’ospedale dopo quattro notti di ricovero. Le condizioni di salute non sono state compromesse perché i media britannici sottolineano all’unanimità che c’erano “condizioni pre-esistenti” e che quindi non si è trattato di un ricovero inaspettato; anzi è certo che a consigliarlo siano stati i medici di corte. Giorni, quelli che ha vissuto il duca di Edimburgo lontano dalla sua regina, di “osservazione e trattamento” che hanno avuto esito positivo.

Principe Filippo, le immagini dei media britannici dopo le dimissioni

Il marito della regina Elisabetta è stato fotografato mentre usciva dall’ospedale presso cui era stato ricoverato; le immagini mostrano un 98enne che, soprattutto vista l’età, deve certamente riprendersi ma che non dà particolari segni di debolezza. I media hanno ripreso il principe mentre faceva alcuni passi e saliva su di un suv scortato dai poliziotti e dalla sicurezza reale: scene straordinarie per i miseri mortali ma assolutamente scontate per la famiglia reale. Il principe Filippo ora potrà godersi il Natale assieme alla regina a Sandringham, paese dell’Inghilterra centrale dove la famiglia reale trascorre tradizionalmente le festività dicembrine.

Le condizioni di salute del principe Filippo: gli ultimi chiarimenti

Tutto è bene quel che finisce bene dunque: all’ospedale King Edward VII di Londra il principe Filippo era stato ricoverato solo per via di una “misura precauzionale” e non per i tanti motivi di chi si è parlato in questi giorni, dalla malattia terminale alla morte imminente. La regina Elisabetta ora potrà dirsi tranquilla e vivere serenamente questi giorni di celebrazioni.