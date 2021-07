Primo Reggiani presto papà: primo figlio in arrivo per l’attore

Cicogna in volo per Primo Reggiani. L’attore sta per diventare papà per la prima volta: la fidanzata Federica è incinta. A dare la notizia il settimanale Nuovo, che ha pubblicato le foto che immortalano la compagna di Primo con un vistoso pancione. La coppia è stata pizzicata dai paparazzi a spasso per Roma, durante una seduta di shopping per il nascituro.

Il figlio di Primo Reggiani dovrebbe nascere a fine settembre. Al momento non è chiaro se sarà un maschietto o una femminuccia ma l’attenzione di Primo su una motoretta rossa lascia intuire che l’interprete di tante serie tv e film appenderà un bel fiocco azzurro alla fine dell’estate.

La gravidanza di Federica è un sogno che si avvera per Primo Reggiani, che ha subito capito che la nuova fidanzata era la persona giusta con la quale mettere su famiglia. Un sogno diventato realtà nel giro di poco più di tre anni. Secondo Primo sul benessere della coppia ha influito molto il lavoro della futura madre di suo figlio.

Al contrario delle sue ex più famose – Martina Stella e Costanza Caracciolo – Federica lavora come estetista. È fuori dal mondo dello showbiz e questo, a detta di Primo Reggiani, è un valore aggiunto per il suo legame. Non a caso la coppia è andata a convivere pochi mesi dopo il primo incontro.

Primo Reggiani: le ex fidanzate Martina Stella e Costanza Caracciolo hanno voltato pagina

Se Primo Reggiani è pronto a diventare papà le sue ex fidanzate Martina Stella e Costanza Caracciolo hanno già messo su famiglia. La bionda attrice – che ha amato il collega dal 2008 al 2011 – è diventata mamma della piccola Ginevra nel 2012, frutto dell’amore con l’hair stylist Gabriele. Oggi Martina è sposata con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia dal quale aspetta il secondo figlio.

Anche Costanza Caracciolo si è realizzata nel privato dopo la fine della sua liaison con Primo Reggiani. L’attore e l’ex Velina di Striscia la notizia sono stati insieme dal 2014 al 2016. I due si sono lasciati a un passo dalla convivenza: secondo i gossip l’attore si è tirato indietro all’ultimo. La Caracciolo si è poi rifatta con Bobo Vieri, che ha sposato in gran segreto nel 2019. Dall’ex calciatore ha avuto le figlie Stella e Isabel.