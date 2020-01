Primo Reggiani ritrova l’amore, il primo dopo Costanza: come finì la storia

Costanza Caracciolo, l’ex Primo Reggiani ritrova l’amore (ecco chi è): come finì la storia tra l’attore e l’ex velina nel 2016

Primo Reggiani ha ritrovato l’amore ed è di nuovo fidanzato. Si tratta, da quanto si sa (l’attore è sempre stato riservato sulla sua vita privata), della prima storia importante dopo quella vissuta con Costanza Caracciolo che oggi è felice al fianco di Bobo Vieri, dal quale aspetta la seconda figlia. Ricordiamo che Reggiani e l’ex velina di Striscia la Notizia hanno avuto una relazione lunga circa due anni, conclusasi nel 2016. E, a quanto risulta, fu l’attore a prendere la decisione di troncare il rapporto. Primo ha, inoltre, avuto un’altra compagna celebre in passato, Martina Stella. Tre anni d’amore, dal 2008 al 2011. Dopo il naufragio sentimentale, lei si è legata a Gabriele Gregorini, con il quale ha avuto una figlia, Ginevra, nata il 30 ottobre 2012. La Stella, poi, nel febbraio 2015 rende ufficiale la love story con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia: il 3 settembre 2016 arrivano le nozze.

Costanza e Primo Reggiani: la storia naufragata nel 2016

Anno nuovo, vita nuova. Appena scoccato il 2020 Primo Reggiani ha postato sui suoi profili social uno scatto romantico con Federica, una bella ragazza mora che, con ogni probabilità, è la sua nuova fidanzata. La prima dopo la love story condivisa e poi finita con la Caracciolo. Circa la conclusione della relazione, l’attuale compagna di Vieri dichiarò: “Soffro sempre per amore. Io e Primo ci siamo lasciati a giugno. Ed è la prima volta che non condivido la mia vita con qualcuno; avevo anche il dubbio di non esserne capace. Sto bene anche da sola… All’inizio però è stato difficile”.

Reggiani su Martina Stella: “La nostra storia si è esaurita in modo positivo, pacifico”

Reggiani ha un ottimo rapporto anche con l’ex Martina Stella. Quando nacque Ginevra nel 2012, l’attore riferì che si commosse dopo aver ricevuto la notizia direttamente da Martina. “Le voglio così bene che sono stato contento per lei”, faceva sapere, spiegando si avere un carattere non incline a portare rancore. Anche perché l’amore sfiorì senza forti strascichi. “La nostra storia si è esaurita in modo positivo, pacifico. Passato un primo momento in cui abbiamo dovuto prendere le distanze, io e Martina siamo tornati a frequentarci. Da buoni amici”, concludeva Reggiani.