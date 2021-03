Primo Reggiani ha finalmente trovato una stabilità in amore. Dopo una serie di relazioni sbagliate l’attore è oggi sereno accanto alla nuova fidanzata, l’estetista e massaggiatrice Federica Pacchiarotti. I due fanno coppia fissa da tre anni, convivono serenamente, e pensano seriamente a mettere su famiglia. In un’intervista concessa al settimanale Intimità il figlio del defunto attore e doppiatore Aldo Reggiani non ha nascosto la voglia di diventare papà.

Stando alle parole del diretto interessato Primo Reggiani ha trovato un vero e proprio equilibrio grazie alla sua Federica. E oggi, all’età di 38 anni, è pronto ad avere un bambino. A detta di Primo la nuova storia d’amore funziona alla grande perché la sua compagna non fa il suo stesso lavoro. Un dettaglio che all’inizio potrebbe accomunare ma che, a lungo andare, potrebbe rivelarsi deleterio.

Primo Reggiani ha così spiegato perché Federica è diversa dalle sue ex più celebri, ovvero Martina Stella e Costanza Caracciolo:

“Conta il fatto di non lavorare nello stesso ambiente. Alla luce delle mie esperienze passate sono convinto che avere ciascuno il proprio personale ambito lavorativo senza rischiare di intrecciarlo con il privato aiuti sicuramente l’equilibrio della coppia. Non è tanto un discorso di competitività quanto piuttosto quello di vivere le medesime ansie e timori, soprattutto in un lavoro precario come il mio”

L’attore, nato e cresciuto a Roma, ha aggiunto:

“Se ansie e timori per lo stesso lavoro investono entrambi rendono difficile essere d’aiuto l’uno all’altra, sostenersi, consolarsi, spronarsi. E allora diventa tutto complicato. In questi tempi già così difficili mantenere la propria stabilità è fondamentale”

Primo Reggiani ha inoltre ribadito che Federica Pacchiarotti, conosciuta grazie ad amici in comune, è la persona giusta con la quale mettere su famiglia. Insomma, una relazione davvero stabile e forte…

Primo Reggiani: le ex fidanzate Martina Stella e Costanza Caracciolo hanno voltato pagina

Se Primo Reggiani è pronto a diventare papà le sue ex fidanzate Martina Stella e Costanza Caracciolo hanno già messo su famiglia. La bionda attrice – che ha amato il collega dal 2008 al 2011 – è diventata mamma della piccola Ginevra nel 2012, frutto dell’amore con l’hair stylist Gabriele. Oggi Martina è sposata con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia.

Anche Costanza Caracciolo si è realizzata nel privato dopo la fine della sua liaison con Primo Reggiani. L’attore e l’ex Velina di Striscia la notizia sono stati insieme dal 2014 al 2016. I due si sono lasciati a un passo dalla convivenza: secondo i gossip l’attore si è tirato indietro all’ultimo. La Caracciolo si è poi rifatta con Bobo Vieri, che ha sposato in gran segreto nel 2019. Dall’ex calciatore ha avuto le figlie Stella e Isabel.