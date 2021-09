Primo Reggiani è diventato papà: è nato il primo figlio dell’attore

By

Fiocco azzurro per il popolare interprete di tante fiction e film

Primo Reggiani è diventato papà per la prima volta. L’attore, classe 1983, ha annunciato la nascita del suo primogenito al quale è stato dato il nome di Romeo. Un nome sicuramente romantico e sempre attuale, che vuol dire “originario di Roma”. Un nome che si è diffuso nel Medioevo e che ha avuto grande successo dopo l’opera di Williams Shakespeare Romeo e Giulietta.

“1/9/2021 È nato l’amore della nostra vita! Benvenuto Romeo!”, ha scritto su Instagram Primo Reggiani, postando una romantica foto insieme alla compagna Federica. Il bambino è dunque venuto al mondo lo scorso primo settembre ma solo dopo una settimana la coppia ha scelto di comunicare la notizia.

Il post di Primo Reggiani ha subito fatto il pieno di like e commenti di auguri e congratulazioni. Tanti i messaggi dei vip quali: Francesco Arca e la compagna Irene Capuano, Laura Chiatti, Sara Zanier, Vittoria Belvedere, Giulia Elettra Gorietti, Francesco Montanari, Nina Zilli, Jane Alexander, Neva Leoni.

Chi è Federica, la compagna di Primo Reggiani

Primo Reggiani e Federica stanno insieme dal 2019 e pochi mesi dopo il primo incontro sono andati a convivere. La ragazza che ha reso l’attore padre non lavora nel mondo dello spettacolo: è un’estetista e massaggiatrice. Un lavoro completamente diverso da quello di Reggiani, che si è detto contento di questa differenza. A detta dell’interprete svolgere attività differenti è uno stimolo in più per la coppia.

In passato Primo Reggiani è stato legato a diverse donne famose, in particolare ha vissuto lunghe relazioni con l’attrice Martina Stella e l’ex Velina di Striscia la notizia Costanza Caracciolo. Due amori vissuti sempre sotto i riflettori nonostante l’antipatia di Primo per il gossip. Oggi, grazie all’incontro con Federica, Reggiani è completamente lontano da paparazzi e malelingue.

Martina Stella e Costanza Caracciolo hanno voltato pagina

Se Primo Reggiani diventa papà per la prima volta solo adesso, le sue ex fidanzate Martina Stella e Costanza Caracciolo hanno già messo su famiglia. La bionda attrice – che ha amato il collega dal 2008 al 2011 – è diventata mamma della piccola Ginevra nel 2012, frutto dell’amore con l’hair stylist Gabriele. Martina è sposata con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia dal quale aspetta il secondo figlio.

Anche Costanza Caracciolo si è realizzata nel privato dopo la fine della sua liaison con Primo Reggiani. L’attore e l’ex Velina di Striscia la notizia sono stati insieme dal 2014 al 2016. I due si sono lasciati a un passo dalla convivenza: secondo i gossip l’attore si è tirato indietro all’ultimo. La Caracciolo si è poi rifatta con Bobo Vieri, che ha sposato in gran segreto nel 2019. Dall’ex calciatore ha avuto le figlie Stella e Isabel.