Prima notte tra Martina e Ciro sopra le righe. Gianmarco interdetto

Il trono di Martina De Ioannon sta facendo molto parlare. La giovane tronista ha scelto Ciro Solimeno, un ragazzo napoletano che le avrebbe fatto perdere la testa. Dopo una serie di esterne e qualche dubbio sulla scelta tra lui e Gianmarco, l’ex concorrente di Temptation Island si è lasciata andare ed è uscita dal programma con un nuovo compagno.

Dopo la puntata i due hanno trascorso la notte insieme in una camera di albergo dove, secondo quanto raccontato, è accaduto un fatto insolito che ha spiazzato tutti.

Prima notte d’amore tra Martina e Ciro

In un’intervista rilasciata a WittyTv, Martina e Ciro hanno raccontato dettagli inediti della sua prima notte passata con Ciro.

Secondo quanto dichiarato dai diretti interessati, una volta arrivati in hotel, la receptionist li aveva avvertiti di non tirare una piccola corda che era presente nella doccia, per evitare di attivare un allarme. A quanto pare, però, la mattina seguente Ciro si sarebbe dimenticato e mentre era in doccia un allarme fortissimo ha cominciato a suonare.

Sentito il rumore dell’allarme, Martina ha pensato che fosse colpa del suo fidanzato. Invece, una voce ha dichiarato: “Questo edificio potrebbe esplodere”.

Dopo l’allarme, la coppia è fuggita dall’hotel con la paura che fosse accaduto un evento grave. Si è trattato soltanto di un falso allarme e una volta capito, i due hanno iniziato a ridere e a vivere la situazione con leggerezza.

Dettagli inediti

Oltre al simpatico aneddoto raccontato dai diretti interessati, alla domanda su come fosse andata realmente la prima notte, Ciro si è limitato a rispondere con un gesto. Invece di commentare ha tirato su il pollice come segno affermativo.

Che fine ha fatto l’altro corteggiatore

Mentre Ciro e Martina si godono i primi giorni della loro storia d’amore, intanto, l’altro corteggiatore Gianmarco è stato inserito come tronista di Uomini e donne. Non solo, in pochissime ore, la produzione ha raccolto circa 8000 ragazze che si sono proposte come corteggiatrici del giovane ragazzo.

Gianmarco, dal canto suo, in un’intervista ha dichiarato di essere rimasto molto deluso dalla scelta di Martina viste le tante dichiarazioni da parte sua e le esterne che hanno vissuto insieme. Tuttavia, non si perde d’animo e continua la sua vita, pronto ad intraprendere la nuova esperienza nello studio di Maria De Filippi. Ha poi ringraziato la conduttrice che le ha dato l’opportunità di rimettersi in gioco dopo la delusione d’amore degli ultimi giorni. Il pubblico fa il tifo per lui.