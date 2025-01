Pretelli: “Ogni volta un chilo in meno”, il retroscena del neogenitore

Lo abbiamo conosciuto come velino a Striscia la notizia per poi seguirlo nella casa più spiata d’Italia, oggi Pierpaolo Pretelli ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita accanto alla sua compagna Giulia Salemi e il figlio appena nato Kian. Mentre sui social la coppia condivide alcuni momenti da neogenitori, il giovane si prepara ad affrontare un ring speciale. L’ex gieffino torna a teatro da protagonista con lo spettacolo Rocky.

Pierpaolo Pretelli è il nuovo Rocky

Pierpaolo Pretelli sarà in scena al Nazionale dal 30 gennaio al 9 febbraio, con lo spettacolo Rocky The Musical. La storia del pugile americano di fama internazionale vede l’ex gieffino come protagonista insieme a Giulia Ottonello che interpreta la sua fiamma Adriana. Prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment, regia di Luciano Cannito si preannuncia un evento unico di cui il compagno di Giulia Salemi ha rivelato alcuni dettagli.

Il retroscena dell’ex gieffino

Intervistato da Il Giorno, Pretelli ha rivelato un retroscena sullo spettacolo che lo vedrà protagonista: “Rocky’ è un musical molto fisico e quindi energicamente dispendioso che mi fa perdere circa un chilo a replica. – ha affermato – Anche perché lo ‘Stallone italiano’ è quasi sempre in scena. Pure l’ambientazione non aiuta, perché Filadelfia d’inverno è fredda e quindi canotta, maglione, cappotto, guanti e cappello fanno sudare trasformando in certe scene il palco in una sauna”.

L’esperienza sul ring è per l’ex gieffino una sfida importante e allo stesso tempo una possibilità di crescita artistica. Attraverso il musical, infatti, Pretelli ha la possibilità di dimostrare il suo talento canoro e interpretativo ed è anche un passo importante per consolidare il suo posto nel mondo dello spettacolo e della televisione. Ancora una volta, dunque, Pierpaolo si presenta come un giovane artista, un uomo affermato a livello professionale e personale.

Un nuovo capitolo della sua vita

Pierpaolo Pretelli si gode il successo professionale e allo stesso tempo la nascita del suo secondogenito Kian.La storia con Giulia Salemi va a gonfie vele e l’arrivo del piccolo li ha uniti ancora di più. Diventare per la seconda volta padre gli sta facendo vivere grandi emozioni ed ha un impatto incredibile sulla sua vita.

Sono tanti i messaggi di affetto che la famiglia ha ricevuto in questi ultimi giorni dopo che i due ex gieffini hanno presentato al mondo il bebè appena nato. Che la coppia stia già pensando ad un fratellino o sorellina per il piccolo Kian?