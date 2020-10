Pretelli e Guenda beccati a letto, lo scherzo al Gf Vip: la Ruta reagisce così

Oggi è andato in scena uno scherzo al Grande Fratello Vip 5 ai danni di Maria Teresa Ruta. I protagonisti sono stati Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria, ovviamente la figlia era complice del gruppo. Uno scherzo ben architettato e studiato stanotte da Tommaso Zorzi, sull’onda di un altro scherzo riuscitissimo di ieri sera. Con Oppini infatti l’influencer ha inscenato una finta lite con tanto di rissa sfiorata, e pare ci fosse anche lo zampino della Contessa De Blanck. Tommaso e Francesco hanno litigato in maniera molto forte e Oppini era anche partito verso l’altro cercando la rissa. Elisabetta e Pierpaolo hanno provato a fermare Francesco, temendo il peggio. Anche Enock è arrivato di corsa dal giardino, ma d’un tratto Francesco e Tommaso sono scoppiati a ridere lasciando tutti di sasso. Era tutto uno scherzo. E per questo poi hanno pensato poi di farne uno anche a Maria Teresa, che era in confessionale e quindi non aveva assistito alla finta rissa.

Pierpaolo e Guenda a letto insieme, ma è tutto uno scherzo al Grande Fratello Vip 5

Lo scherzo era questo: Pierpaolo e Guenda beccati insieme a letto da Elisabetta Gregoraci. Ma stanotte Guenda ha iniziato a imbastire lo scherzo, dicendo alla mamma che Pierpaolo la guardava con altri occhi. E tutto è riuscito alla perfezione! I concorrenti sono andati in scena dopo pranzo, mentre la Ruta era intenta a lavare i piatti. Elisabetta è entrata in camera e ha cominciato a urlare contro i due, che hanno iniziato a difendersi e a giustificarsi. Guenda diceva che Pierpaolo aveva iniziato a lanciarle sguardi, lui invece diceva che stavano solo riposando. Maria Teresa era incredula mentre Elisabetta prendeva a parole i due colpevoli e si scagliava anche contro di lei, parlando della figlia. Una vera e propria scenata, mentre anche gli altri iniziavano a dire che sono cose che non si fanno, parlavano di solidarietà fra donne e cose simili.

Maria Teresa Ruta, la reazione vedendo la figlia sotto le coperte con Pierpaolo Pretelli

La reazione di Maria Teresa Ruta? Era incredula, continuava a guardare la figlia con gli occhi sbarrati. E agli altri concorrenti ha detto: “Sono tanti mesi che non vedo mia figlia, forse è un po’ cambiata. Scusate, scusate”. Poi ha iniziato a piangere e tutti la consolavano, accorgendosi che forse era il caso di non andare oltre con lo scherzo. E quindi tutti insieme hanno comunicato alla Ruta che era solo uno scherzo e per lei è stato un enorme sollievo! E la figlia che si è resa complice si è beccata un sentito “vaffa…”!