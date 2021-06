Pretelli e Salemi, visita a Signorini: la reazione prevedibile della Gregoraci

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più innamorati, in barba agli scettici che al GF Vip avevano scommesso contro la loro relazione. E a proposito di Grande Fratello Vip, nelle scorse ore la coppia ha fatto visita al loro ‘padre sentimentale’, cioè colui che ha avuto un largo merito nella nascita della love story: Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, un po’ per esigenze televisive un po’ perché evidentemente aveva scorto qualcosa di speciale tra l’influencer e l’ex velino di Striscia la Notizia, nel corso del reality show ha infatti preparato una serie di situazioni per far decollare il rapporto. A distanza di tre mesi si può tranquillamente dire che la ‘missione’ è stata compiuta con successo.

“Oggi visite inaspettate”, ha scritto Signorini su Instagram, immortalandosi con Giulia e Pierpaolo. Immediata la reazione di diversi ex gieffini che hanno condiviso con la coppia il percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia. Cecilia Capriotti, Patrizia De Blanck, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta hanno piazzato dei festanti cuoricini rossi sotto al messaggio. Nessun gesto invece da parte di Elisabetta Gregoraci, come era prevedibile.

L’ex moglie di Flavio Briatore è stata corteggiata per diversi giorni da Pretelli al GF Vip, non concedendosi. Alla fine Pierpaolo è ‘migrato’ dalla Salemi, dimenticandosi in fretta della conduttrice calabrese che in più di una occasione ha lasciato trapelare la sua perplessità sull’agire dell’ex velino. Così, i rapporti si sono raffreddati, per non dire ghiacciati. Non sono infatti mancati botta e risposta roventi tra Elisabetta e il modello che, a quanto risulta, dopo l’esperienza nel programma di Canale Cinque non hanno più avuto alcun contatto.

I ‘Prelemi’ coltivano un amore che procede a gonfie vele

Tornando alla love story dei ‘Prelemi’, tutto sembra andare a gonfie vele: i due piccioncini si mostrano affiatati e uniti, supportandosi a vicenda. In svariati frangenti hanno dichiarato di incastrarsi alla perfezione e di provare molta stima reciproca, oltreché un sentimento spontaneo e rigoglioso. Insomma, la coppia non è ‘cartonata’, come inizialmente in molti avevano sostenuto.