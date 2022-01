Pretelli e Salemi, dramma: morto fan 18enne, il gesto di Pier. Parla Fariba

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli piangono la scomparsa di un loro carissimo fan. Nelle scorse ore è venuto a mancare Niccolò, che ha perso la vita a soli 18 anni. Il giovane ha sostenuto la coppia dei ‘Prelemi‘ fin da quando è nata, addirittura fondando la pagina Instagram teampierpaoloofficial. Non appena la tragica notizia si è diffusa nelle scorse ore, sia l’influencer italo iraniana sia l’ex velino di Striscia la Notizia hanno commemorato il ragazzo. Entrambi sapevano che versava in condizioni critiche. A lasciarlo intendere è stata la madre di Giulia, Fariba Tehrani, la quale via social ha spiegato anche che Pretelli ha provato a contattare Niccolò pochi giorni prima che morisse.

Come riferisce la testata 361magazine, Niccolò è deceduto a 18 anni a causa di una polmonite da Covid. Il portale lo ha dedotto dai tanti commenti che lungo la giornata odierna hanno inondato i messaggi rilasciati da Giulia su Twitter che ha speso delle dolci parole per ricordare il ragazzo: “Siamo davvero legati ad ognuno di voi. Alcuni li conosco personalmente da anni, altri non li ho mai incontrati ma è come se vi conoscessi da sempre. Oggi il dolore è grande e per questo ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita del proprio figlio.

Ciao Niccolò”.

Ciao Niccolò❤️ — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) January 28, 2022

Anche Pretelli ha commemorato il fan, dedicandogli un pensiero tra le sue Stories Instagram: “Dover abbandonare questo mondo così in fretta è una cosa che non si spiega. Ciao Niccolò. Un abbraccio ai tuoi cari. Grazie per tutto”. Al cordoglio si sono uniti tantissimi altri utenti.

Fariba Tehrani e quell’ultimo messaggio a Niccolò: “Prego per te, Pierpaolo ti ha scritto in privato”

Niccolò negli ultimi tempi era riuscito anche a stringere un rapporto d’amicizia direttamente con Pierpaolo, suo beniamino. A tale riprova ci sono le dichiarazioni rilasciate da Fariba Tehrani, mamma della Salemi nonché ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Sotto all’ultimo post del giovane, datato una settimana fa, quando tanti altri fan, tra cui Giulia, hanno riferito di pregare per lui essendo venuti a conoscenza delle sue gravi condizioni di salute, l’ex ‘isolana ha scritto: “Caro Niccolò, sto pregando per te. Pierpaolo ti ha scritto in privato, vai a vedere. Dai, guarisci che devi venire a trovarci, prenderemo un gelato insieme. Facciamo due foto e ci abbracciamo forte“.

Purtroppo non ci potrà essere alcun abbraccio e alcun gelato da condividere, il giovane Niccolò non ce l’ha fatta. Era uno dei tanti ragazzi che hanno sognato assieme ai ‘Prelemi’, sbocciati nel corso del GF Vip 5. Da quando è nata, la coppia ha continuato a fare incetta di fan rimasti stregati dall’amore di Giulia e Pretelli. Da qui la proliferazione di molte fanpage, tra cui quella fondata da Niccolò.