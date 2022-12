By

Pierpaolo e la Cannavò e il loro duetto nella versione natalizia del format di successo di Carlo Conti in onda su Rai Uno

Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò sono stati tra i protagonisti di Natale & Quale, lo speciale natalizio del format Tale e Quale Show di Carlo Conti in onda su Rai Uno domenica 11 dicembre. I due, che hanno avuto modo di conoscersi bene alla quinta edizione del Grande Fratello Vip dopo hanno dato una svolta alla loro carriera televisiva, hanno indossato i panni di Achille Lauro e Annalisa Scarrone nella cover di Jingle Bell Rock.

Per l’ex gieffino, oggi conduttore del GF Vip Party su Mediaset Infinity, non è la prima volta nei panni del cantante romano, che è ormai diventato quasi un suo cavallo di battaglia. Una sorta di debutto, invece, per l’attrice siciliana alle prese con l’imitazione dell’ex allieva di Amici.

Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli hanno regalato al pubblico un duetto discreto, che ha entusiasmato molti fan mentre ha lasciato indifferenti alcuni telespettatori (secondo alcuni Adua avrebbe cantato con la sua voce senza sforzarsi troppo nell’imitazione). Di sicuro non ha convinto fino in fondo il giurato Cristiano Malgioglio, che non ha apprezzato del tutto la performance nonostante la sua nota stima nei confronti di Pretelli.

Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò cantano insieme a Natale & Quale

La coppia ha comunque incassato le critiche con diplomazia e simpatia fino a quando una battuta del comico Ubaldo Pantani, che ha imitato il celebre astrologo Paolo Fox, non ha lasciato tutti di sasso e ha fatto calare il gelo in studio. L’artista ha infatti affermato: “Le stelle ci dicono che potreste avere una storia sempre se non l’avete già avuta”.

Se Pretelli ha preferito restare in silenzio, Adua Del Vesco (vecchio nome d’arte di Rosalinda Cannavò) ha replicato piuttosto imbarazzata: “No, siamo impegnati con altre persone!”. È infatti risaputo che entrambi i concorrenti di Tale e Quale Show abbiano trovato il grande amore nel reality show di Alfonso Signorini.

Pierpaolo Pretelli con l’influencer e conduttrice Giulia Salemi, mentre Rosalinda Cannavò con l’ex calciatore oggi commentatore sportivo Andrea Zenga. Tutte e due le coppie sono molto unite e complici e convivono a Milano. Inutile sottolineare che la battuta di Pantani ha infastidito molto i rispettivi fan mentre altri ci hanno scherzato su.

Il video dell’esibizione di Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò a Natale e Quale: