Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nel giorno di Santo Stefano, hanno festeggiato un anno d’amore. La coppia, dai rispettivi profili social, ha pubblicato una serie di contenuti al miele per ricordare la data in cui, al Grande Fratello Vip 5, tutto ebbe inizio. Naturalmente, per l’evento, non sono nemmeno mancati i regali. E che regali! L’influencer italo-persiana ha donato alla sua dolce metà un prezioso orologio Cartier, spiegando di aver optato per un simile oggetto poiché durerà nel tempo e sarà così una testimonianza del giorno speciale vissuto. L’ex velino di Striscia la Notizia ha invece sorpreso la compagna con un anello d’oro, pegno d’amore importante.

I ‘Prelemi‘ si sono scambiati i doni all’hotel romano Via Veneto Suites dove hanno prenotato una stanza per trascorrere la notte. Pierpaolo, da vero galantuomo, ha cosparso la camera di petali rossi, facendo trovare a Giulia sul letto matrimoniale dei palloncini a forma di cuore, delle rose e la scatola con l’anello. Il tutto è stato immortalato su Instagram, dove il giovane di Maratea ha anche scritto una dedica più che zuccherosa:

“Mi piace pensare che questo sia il primo dei tanti traguardi. Con oggi tiriamo la prima linea, e se guardo indietro per rivedere ciò che abbiamo costruito, vedo le nostre esperienze, i nostri viaggi… E tutto mi rende fiero di ciò che siamo oggi. Siamo l’uno la forza dell’altro, siamo l’uno l’elemento che perfeziona l’altro. Amo questa complicità che c’è tra noi, ci rende una squadra invincibile, perché si attacca insieme e si difende insieme, tutto ciò che serve per proteggere l’amore che abbiamo sempre sognato, capace di farci emozionare ad un semplice sguardo, in qualsiasi momento. Grazie per questi primi 365 insieme, grazie per come riesci a supportarmi e sopportarmi, grazie per come ti prendi cura di me, grazie perché so che per me ci sarai sempre. Non cambiare mai! Ti amo”.

Anche Giulia si è sbizzarrita sul suo profilo Instagram, postando un video professionale, da lei commentato fuori campo, con i momenti salienti dei primi dodici mesi vissuti al fianco di Pierpaolo. “In un momento in cui entrambi non cercavamo l’amore, ma forse era quello di cui avevamo più bisogno“, uno dei passaggi chiave evidenziati dalla Salemi, nel descrivere un’immagine del GF Vip. E ancora: “Sono sempre più convinta che sei la persona giusta, per la prima volta so di non essere sola. Non posso immaginare il mio futuro senza di te. Tu sei il mio primo fan”.

L’influencer ha inoltre rimarcato l’importante legame familiare che si è creato con le rispettive famiglie d’origine: “La mia famiglia è pazza di te e io mi sento parte della tua“. Infine la chiusura che fa pensare che i ‘Prelemi’ stiano davvero pensando di compiere i tanto attesi grandi passi. “Mi piace pensare che in un futuro, con qualche capello bianco in più, ci volteremo indietro e potremo raccontare la nostra storia ai nostri nipoti”. Figlio e matrimonio in vista?

Pio e Amedeo, l’attacco a Giulia Salemi

Pio e Amedeo, nelle scorse ore, durante la presentazione del loro ultimo film, intitolato Belli Ciao, sono stati intervistati da SuperguidaTV e hanno riservato delle affilate stoccate ad alcuni influencer tra cui Giulia Salemi. Il duo comico non è andato per il sottile, sostenendo che ci siano personaggi che seguano ‘la cultura dell’apparire’ a scapito della verità.

Queste le dichiarazioni che i due foggiani hanno rilasciato al magazine: “Ci sono persone che vanno al ristorante per fare un video, che dicono sempre power e parole così. Poi c’è anche chi fa la foto ma solo al dolce, che è quello che costa meno. Poi scrivono che è stata una gran cena per rivendicare uno status che non esiste. Questo è emblematico di come la cultura dell’apparire ci stia sopraffacendo. Si vive per il consenso anche a scapito della verità”.