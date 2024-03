Presidente social media manager: “Ferragni finge? Ecco la verità”

Per Chiara Ferragni, dal punto di vista imprenditoriale, sarà molto dura riprendersi. A dirlo non è uno qualunque ma Riccardo Pirrone, il presidente dell’Associazione italiana dei social media manager che gestisce la carriera di decine di aspiranti influencer e che conosce molto bene la materia. Pirrone è un guru del settore. Di recente è stato anche in Senato a rappresentare la categoria.

Per quel che riguarda il caso dei pandori, ha affermato che Chiara Ferragni sta, in ottica comunicativa-professionale, inanellando una serie infinita di errori. “I social non sono un gioco, temo che Chiara Ferragni non l’abbia capito e questo mi fa arrabbiare”, ha tuonato Pirrone il quale è anche stato coinvolto indirettamente nella vicenda Balocco. Infatti ha preso parte all’incontro che Agcom ha organizzato per dare delle linee guida chiare a cui le stelle dei social si devono attenere.

Il modus operandi di Chiara Ferragni è “sbagliato dall’inizio, un errore dietro l’altro”, ha sostenuto Pirrone che considera un autogol anche l’ultima intervista rilasciata dalla moglie di Fedez da Fazio. Il presidente dei social media manager ha rimarcato che il suo intento non è quello di voler insegnare qualcosa all’influencer cremonese. Eppure qualche giudizio diretto e netto lo ha dato, senza risparmiarsi:

“Chiara Ferragni dopo il Balocco gate ha sbagliato tutto, a cominciare dal video di scuse pubblicato su Instagram fino all’intervista da Fabio Fazio, dove non ha aggiunto niente a quello che già aveva raccontato e non ha fatto altro che alimentare i discorsi su di lei. Non doveva andare in tv, l’intervista non l’ha aiutata di sicuro. È chiaro che dovrebbe cambiare strategia. So che ha una task force di esperti che la stanno aiutando, ma secondo me la direzione è totalmente sbagliata. Non fa altro che pubblicare contenuti come faceva prima”.

Pirrone ha affondato ancor più il colpo quando è arrivato a sostenere che secondo lui il problema è che, da quando è scoppiato lo scandalo, la Ferragni di idee su come gestire la tempesta “non ne ha mai avute”. L’esperto social, a proposito di chi crede che la moglie di Fedez stia recitando e che anche da Fazio avrebbe finto, dice che non è affatto così:

“Anzi, io credo che Chiara sia sincera. La sua non è affatto una messa in scena. Lei è quello che vediamo, non ci sono copioni studiati. Si comporta esattamente come fa a casa. Il confine tra il lavoro e la famiglia per lei quasi non esiste, succede quando sei abitutato ad avere il telefono in mano dai 16 anni e rendere tutto quello che fai un contenuto. Esagerando, penso anche ai figli che sono diventati instagrammabili”.

Quindi? Come se ne esce da una simile situazione? Cosa dovrebbe fare in questo momento la ‘fu regina di Instagram’ oggi in declino? Pirrone consiglia che dovrebbe “essere prima di tutto autoironica”. “Lei – ha aggiunto – prova a essere perfetta. Ci ha provato anche da Fazio a “ripulire” le imperfezioni, ma nessuno la vuole brava e perfetta”.

Pirrone sostiene che “dovrebbe far finta di nulla, come aveva fatto con successo nel 2022, quando Selvaggia Lucarelli aveva fatto uscire la storia della beneficenza sospetta oppure dovrebbe passare al “contrattacco”, biasimandosi. Secondo me non ha fatto niente di male. Di casi come i suoi ce ne sono a centinaia, ma si parla solo di lei. Evidentemente qualcosa non sta funzionando”.

Lo scandalo Balocco ha azzerato le collaborazioni con le aziende. Ferragni da settimane sponsorizza soltanto i suoi prodotti. Di tutto il resto c’è tabula rasa. Pirrone ha spiegato il motivo che spinge in questo momento i grandi marchi a tenersi alla larga da lei: “Se sei un’azienda ci pensi bene, anche perché rischi di tirarti dietro la shitstorm che sta colpendo Chiara. La sua non è una situazione facile da ribaltare, sicuramente sarà difficile uscirne. Sicuramente, per farlo dovrà cambiare la sua immagine“.