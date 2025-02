Povia polemico: ‘Che ho fatto di grave?’, fuori dal Festival: sgarbo?

Era il 2005 quando Paolo Bonolis, all’epoca direttore artistico di Sanremo, aveva scelto tra i cantanti Giuseppe Povia. In quell’anno l’artista si esibì con il brano I bambini fanno oh e l’anno successivo vinse la kermesse con la canzone Vorrei avere il becco. Sono passati venticinque anni da allora e l’artista a distanza di tempo ha provato a candidarsi al Festival senza, tuttavia, ottenere risultati.

A poche ora dall’inizio della seconda serata della 75° edizione, Povia ha voluto commentare la sua esclusione attraverso un post condiviso sui social che ha riscontrato molto audience da parte del pubblico che ancora oggi lo segue e lo supporta come artista.

Perché Povia è stata escluso da Sanremo

Dopo più di venti anni Povia avrebbe voluto partecipare al Festival di Sanremo ma il direttore artistico e gli autori che hanno lavorato alla scelta dei cantanti in gara hanno deciso di escluderlo dall’elenco tanto ambito. Il motivo? Non vi sono certezze al riguardo ma secondo quanto riferito dal diretto interessato, sembrerebbe non essere in linea con i canoni di oggi.

” Ci sono tanti pregiudizi su Povia, le mie scelte, idee, tematiche etc.. – ha affermato – Tristemente penso che il problema sia io anche se non lo ammetteranno mai. Ma in fondo…che ho fatto di così tanto grave?”. Ha scritto in un lungo post pubblicato sui social attraverso cui ha voluto fare conoscere anche la canzone che ha presentato ai provini intitolata Arbitrio.

Arbitrio, il brano scritto per Sanremo 2025

Il brano scritto per concorrere al Festival di Sanremo 2025 è Arbitrio che, come afferma Povia sui social, ha superato 500 mila visualizzazioni tra YouTube, social, Spotify e digitali. Il testo ascoltato dal pubblico avrebbe conquistato molti fan del cantante ed è per questo motivo che non riesce a capire perché è stato escluso dall’Ariston.

Le partecipazioni alla kermesse

Giuseppe Povia ha partecipato al Festival della musica italiana per ben quattro volte. La prima in assoluto nel 2005 con il brano I bambini fanno “ooh…”. A seguire nel 2006 si è esibito con Vorrei avere il becco, classificandosi 1° nella categoria “Uomini” e nella finale. Poi ancora nel 2009 con il brano Luca era gay, aggiudicandosi il 2° posto tra la classifica “Artisti”. Infine, nel 2010 “La verità” con la quale ha ottenuto il 10° posto.

Sono tanti i fan che vorrebbero rivederlo all’Ariston con le sue canzoni uniche e speciali. I suoi testi si distaccano molto dallo scenario musicale a cui il pubblico è abituato, è forse proprio questo il motivo che lo allontana sempre di più dalla città dei fiori?