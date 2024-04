Pooh a Domenica In, tensione Fogli-Facchinetti: cosa è successo

I Pooh sono stati ospiti a Domenica In per una lunga intervista di promozione al loro prossimo tour. Durante la chiacchierata con Zia Mara però, la discussione è diventata molto animata tra due membri del gruppo. Quando la Venier ha chiesto perché Riccardo Fogli venne sostituito da Red Canzian, il diretto interessato e Roby Facchinetti hanno alzato i toni commentando le vicende accadute nel lontano 1973. A quanto pare, sarebbe stata tutta colpa dell’amore.

I Pooh sono tornati nuovamente insieme e sono pronti a partire per una nuova tournée in giro per l’Italia. I rapporti tra i membri della band però, come sappiamo, non sono sempre stati rosei. Durante l’ospitata a Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha raccontato la storia dell’iconico gruppo senza tralasciare i momenti di tensione che ci sono stati in passato.

La Zia Mara ha allora chiesto a Riccardo Fogli il motivo per cui, negli anni ’70, decise di allontanarsi dai Pooh. Inaspettatamente, la domanda ha sollevato un’animata discussione in studio, svoltasi principalmente tra il leader Roby Facchinetti e lo stesso Fogli.

La relazione con Patty Pravo

Secondo tutti i membri della band, a causare l’allontanamento di Fogli dai Pooh sarebbe stato un problema d’amore. In quel periodo infatti, Riccardo era sposato con Viola Valentino, ma si invaghì di Patty Pravo. A quanto pare inizialmente la relazione clandestina era segreta, poi però il membro dei Pooh decise di raccontare la sua situazione sentimentale al gruppo. Fu allora che i suoi amici compresero che era veramente innamorato.

Durante il racconto, Riccardo Fogli è stato più volte interrotto dagli altri componenti della band, soprattutto da Facchinetti. Tra le due “fazioni” infatti, ci sarebbero due versioni diverse della storia. Mentre Fogli ha spiegato di essere stato allontanato dalla band perché Patty Pravo rappresentava una personalità troppo forte per essere associata ad una band come i Pooh, secondo gli altri membri della band, le cose sarebbero andate diversamente.

La discussione tra Fogli e Facchinetti

Roby Facchinetti ha infatti contestato il suo amico sostenendo che quest’ultimo, una volta iniziata la relazione con la cantante, avrebbe tralasciato la band e lo spirito di fratellanza e amicizia che c’era all’interno della formazione. Secondo il leader dei Pooh, Fogli ai tempi passava troppo tempo al telefono con Patty Pravo, mettendo da parte le priorità del gruppo.

A questo punto i toni si sono alzati e Riccardo ha risposto alle accuse dell’amico. Al termine del discorso, tutti i membri della band hanno concordato che la goccia che fece traboccare il vaso e che quindi mise fine alla formazione originale della band, fu ciò che accadde ad un concerto al Teatro Sistina di Roma, dove era presente anche Patty Pravo.

Inizialmente Riccardo Fogli stava per raccontare tutta la verità su quella fatidica sera che lo fece allontanare dai Pooh. Poi però, dopo una clip – forse d’accordo con gli altri – ha deciso di non parlare, sicuramente anche per preservare la serenità ritrovata tra tutti i componenti della band che attualmente passano molto tempo insieme per le prove del tour.