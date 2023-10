Pomeriggio5, Piazzolla e Rigau: insulti. Merlino peggio della d’Urso

Ma è il Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso o di Myrta Merlino. Venerdì 6 ottobre il talk ha avuto ospite Javier Rigau, presunto ex marito di Gina Lollobrigida. A sorpresa, però, in studio si è palesato pure Andrea Piazzolla, ex factotum della “Bersagliera”. Ovviamente è finita a insulti. Alla faccia dell’anti trash. Quando Piazzolla è giunto in trasmissione, la Merlino ha detto: “Non voglio risse, non voglio problemi. Quando uno parla, l’altro sta zitto. Niente colpi bassi. Tu Andrea sai che oggi Rigau era mio ospite, e quindi avrà l’ultima parola. Tu qui non eri previsto”. Ma come? Ma davvero gli autori e la conduttrice non sapevano dell’arrivo di Piazzolla? Beato chi ci crede.

Moltissimi utenti, infatti, si sono riversati sui social e, naturalmente, in pochissimi hanno creduto alla versione della Merlino, cioè che il faccia a faccia è stato improvvisato, così, su due piedi. Anzi in molti hanno sostenuto che sia stato tutto preparato a tavolino e che nemmeno all’epoca di Barbara d’Urso si era arrivati a punte di trash così alte. Chissà dove sta la verità.

E il confronto come è andato? Ovviamente non si è capito nulla. Rigau ha narrato la sua versione, andando in escandescenza più volte e accusando Piazzolla, quest’ultimo ha a sua volta accusato l’iberico. Non si è capito quasi nulla. Perché il trash funziona così: basta far casino, poi del contenuto non è che freghi granché. Fatto sta che gli animi si sono scaldati ed è finita a pesci in faccia.

“Parassita sociale, hai distrutto una famiglia intera per depredarla. Parassita, non hai mai lavorato”, ha tuonato Rigau. “Non fate la rissa, quelle si fanno per strada”, ha tentato di mediare la Merlino. Piazzolla ha provato a spiegare la sua presunta innocenza, Rigau è sbroccato in vari frangenti. “Sarà condannato Piazzolla e io aprirò una bottiglia di champagne”, altra tuonata di Rigau. “Ma dattela in testa”, la replica dell’ex factotum della ‘Lollo’.

“Bugiardo, ma cosa dici? Ma cosa dici che è documentato?”. Stavolta lo sbrocco è stato di Piazzolla, accusato di aver isolato la “Bersagliera” e di non averla fatta curare a dovere. “Bandito”, ha chiosato Rigau. “Lo dici a tua sorella bandito”, la controreplica del giovane. “Ti ammazzo”, sempre Rigau. “Mi ammazzi? Sei sicuro?”. “Sì”. “Avete sentito?”, ha chiesto Piazzolla al pubblico.

Fortunatamente poi è finito il tempo e tutti a casa. Il Pomeriggio Cinque ‘d’ursiano’ è tornato.