Pomeriggio5, Myrta via, festa social: “Branchetti, resta per sempre!”

Oggi 25 ottobre a Pomeriggio 5 c’è stato un imprevisto: Myrta Merlino si è assentata per motivi familiari e così, Simona Branchetti ha preso il suo posto. Una notizia che come al solito ha scosso gli spettatori, che durante lo show pomeridiano sono abituati a vedere la conduttrice dare la buonasera alle 17 di ogni giorno. Ancora non si sa quale sia stato il vero motivo che ha spinto Myrta a doversi ritirare, ma quello che si sa è che lunedì tornerà di nuovo su Canale 5 come al solito. L’annuncio era arrivato giovedì pomeriggio, quando alla fine della puntata aveva detto:

“Ci vediamo come sempre lunedì, buon weekend a tutti voi. Mi mancherete”

Appena i telespettatori hanno visto Simona Branchetti apparire al posto della conduttrice, è scoppiato il caos sui social. Alcuni utenti hanno subito commentato di essere felicissimi del suo ritorno, mentre altri hanno ammesso di non essere affatto abituati a vedere il classico Pomeriggio 5 condotto da lei. In ogni caso tanti sono stati coloro che hanno apprezzato questo colpo di scena, ecco cosa si legge su X: “Meno male che c’è la Branchetti, molto solare molto positiva. La Myrta mi mette tanta tristezza e poi quando parla si mangia le parole e io non capisco niente“, dice un utente.

E così un susseguirsi di persone che hanno scritto commenti del calibro di: “Ahhh menomale Simona Branchetti! Molto meglio!”. Insomma, per quanto la Merlino piaccia, non sembra essere ancora la conduttrice perfetta per questo programma. “Non svegliatemi vi prego Finalmente è ritornata“, si legge sempre su X, e ancora: “Lasciate Simona Branchetti per sempre è perfetta“.

Pochi altri invece hanno espresso una certa nostalgia per la conduzione di Myrta Merlino, ma soprattutto alcuni hanno ammesso di non essere riusciti a guardare la puntata di oggi per via del fatto che sembrava troppo Pomeriggio Cinque News, la versione estiva andata in onda fino a fine agosto di quest’anno. In ogni caso c’è da dire che Simona Branchetti se la cava sempre molto bene, riuscendo a trattare argomenti difficili come quello di oggi sul caso Turetta in modo egregio, con una bella chiarezza d’espressione e poche esagerazioni nelle espressioni, cosa che veniva sempre criticata a Barbara d’Urso e talvolta anche alla Merlino.