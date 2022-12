Il mondo dello sport piange la morte di Sinisa Mihajlovic, scomparso a Roma il 16 dicembre a causa della grave forma di leucemia che lo aveva colpito anni fa. A Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso e il suo staff hanno raccontato qualcosa in più sugli ultimi giorni del “Guerriero”. Una delle inviate del programma, collegata dalla clinica in cui si è spento l’allenatore, ha raccontato che “chi lo ha avuto in cura ha riferito di un male troppo troppo aggressivo” per essere vinto. Dopodiché è intervenuto in trasmissione Paolo Brosio, giornalista televisivo e amico di Mihajlovic.

È morto Sinisa Mihajlovic: l'ex calciatore e allenatore si è spento a 53 anni a causa della leucemia. Gli ultimi aggiornamenti in diretta da Roma #Pomeriggio5 pic.twitter.com/lVnzUezUsJ — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 16, 2022

La testimonianza in lacrime di Paolo Brosio a Pomeriggio Cinque

I due si sono avvicinati molto quando Sinisa ha abbracciato a piene mani la religione cristiana, partecipando a diverse iniziative benefiche promosse da Brosio. Quest’ultimo, in lacrime, ha narrato la drammatica chiamata avuta nelle scorse ora con Roberto Mancini, l’attuale commissario tecnico della Nazionale nonché grande amico di Mihajlovic (quest’ultimo, quando il ‘Mancio’ sedeva sulla panchina dell’Inter, era il secondo allenatore).

“Sinisa è stato vicino alla mia fondazione in modo incredibile, anche Roberto Mancini lo è stato. Mancini mi ha detto che la notte del 12 ha avuto un peggioramento. Quando mi ha chiamato oggi siamo scoppiati a piangere, per me era un fratello”. Così Brosio intervenendo a Pomeriggio Cinque. Il giornalista ha speso parole di profonda stima anche per la moglie di Mihajlovic, Arianna: “Lei è stata una cosa incredibile, una cosa pazzesca, si è annullata per lui negli ultimi periodi”.

Largo poi ad alcuni aneddoti che riguardano il rapporto di forte amicizia che lo ha legato a Sinisa: “Mi ha detto una volta: “Ho capito ora quanto sia importante la vita, Dio mi ha dato tutto, sarà sufficiente ciò che io ho dato a lui? Io non ho la tua fede Paolo”.

Calcio in lutto: è morto Sinisa Mihajlovic. A #Pomeriggio5, parla il suo caro amico Paolo Brosio: "Per me era come un fratello" pic.twitter.com/pJqypE6fyR — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 16, 2022

L’annuncio della morte di Sinisa Mihajlovic e le reazioni del mondo dello sport

Ad annunciare il decesso è stata la famiglia che ha definito la morte di Mihajlovic “ingiusta e prematura”. La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, “nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic”.

“Uomo unico, professionista straordinario, disponibile e buono con tutti – prosegue il comunicato della famiglia Mihajlovic -. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessndro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato”.

Dopo che è stata resa nota la tragica notizia, tantissimi, tra calciatori, allenatori, tifosi, sportivi e uomini delle istituzioni, hanno espresso cordoglio.

Pomeriggio Cinque chiude il 2022, l’appuntamento è per il 9 gennaio 2023

Venerdì 16 dicembre è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque del 2022. Lo ha annunciato Barbara d’Urso in diretta, dando appuntamento al suo pubblico al 9 gennaio. “Torneremo insieme, per sempre, come vi dico sempre”, ha chiosato la conduttrice partenopea. Per lei, nonostante alcuni rumors, non c’è all’orizzonte alcun altro programma da timonare sulle reti Mediaset oltrea Pomeriggio Cinque.