Pomeriggio5, inviato incornato da una capra. Myrta blocca: “Ahia!”

Sembra una barzelletta ma non lo è. Oggi a Pomeriggio 5 il pubblico ha assistito a momenti esilaranti, soprattutto verso la fine del programma quando l’inviato Michel Dessì è stato attaccato da una capra.

Ma facciamo un passo indietro e scopriamo insieme come sia potuto succedere. Myrta Merlino, una volta concluso il collegamento con l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace ha voluto celebrare la “Giornata degli animali” in modo piuttosto singolare, mandando Dessì a trovare un influencer che vive in mezzo al verde insieme a tanti amici “pelosi” quali cani, gatti, oche e Bruno, che no, non è il suo fidanzato ma è una capra.

Stiamo parlando della meravigliosa vita di Giorgia Malerba, che ormai conta su Instagram quasi un milione di followers. La ragazza ha iniziato a postare i video della sua capra di nome Bruno, che si diverte spesso a giocare con lei dandole delle vere e proprie testate. Da quel momento per lei è stato il boom e oggi è un’influencer che si diletta anche a fare la cantante.

Insomma, in occasione della giornata dedicata ai nostri amici a quattro zampe, Pomeriggio 5 ha voluto mandare il giornalista a trovare Giorgia nella sua casa immersa nella natura, ma c’è stato un equivoco assai divertente e inaspettato, dato che appena Dessì è entrato nell’abitazione, la capra di nome Bruno ha fatto di tutto per intralciare il servizio, dando ripetute testate all’inviato.

Pomeriggio 5, Dessì attaccato da una capra: la reazione di Myrta Merlino

Myrta Merlino dallo studio non riusciva a contenere le risate e come lei tutti gli ospiti presenti in trasmissione. Un siparietto che ha fatto subito il boom sui social, coronato anche da Alessandro Cecchi Paone che ha accolto tutti con continue onomatopee animalesche, ripetendo “Bau Bau Bau” invece di salutare il pubblico. “Come fai a sopportarlo?” ha chiesto Dessì a Giorgia, la quale ha risposto di aver imparato nel tempo a prevedere i suoi movimenti.

Ad un certo punto Myrta Merlino ha interrotto il servizio dicendo di essere affascinata dal giornalista che sta per essere “incornato”, mentre Dessì urla: “Vi assicuro che fa male!“. Mentre la trasmissione continuava, i social si sono scatenati, con gli utenti divisi tra chi immaginava questa scenetta condotta da Barbara D’Urso e chi invece non ha affatto apprezzato la scelta di conoscere l’irruente Bruno: