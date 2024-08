Pomeriggio5, ferma lo scippo e viene aggredita. Web: “Ora basta”

Oggi a Pomeriggio5 news è andato in onda il servizio su Lady Pickpocket, soprannome di Monica Poli. Quest’ultima si occupa ormai da anni di cacciare borseggiatori e borseggiatrici dalle città, cogliendoli in flagrante mentre stanno per compiere uno scippo. Lei, insieme a Cicalone, è una di quelel persone che hanno deciso di farsi giustizia da sole, anche se non sempre finisce bene: Lady Pickpocket è stata aggredita di recente mentre sventava uno scippo nella città di Venezia. Lei, veneta d’hoc, conosce bene le dinamiche del borseggio, dove in stazione ogni giorno succede il peggio. “Attenzione borseggiatori, attenzione pickpoket!“: ecco cosa grida ogni giorno Monica, che ormai in pensione si è alleata con le vittime del borseggio. Spesso dietro a questi furti c’è una grande organizzazione, capillare e piuttosto complessa. I borseggiatori, appostandosi dietro alle corsie degli autobus sfilano i portafogli alla gente. Ecco le parole di Lady Pickpocket, intervistata proprio in stazione:

“Sta diventando un disastro perchè ne stanno arrivando sempre di più. Non vediamo l’ora che venga approvato il Decreto Sicurezza, abbiamo pochissime borseggiatrici donne ma stanno arrivando nuove bande di borseggiatori uomini, nell’ultima settimana quattro o cinque bande nuove.”

Solo nel mese di aprile, la questura di Venezia ha denuciato ben 29 persone. Simona Branchetti insiste, parlando anche delle Forze dell’Ordine, che sembrano non bastare mai. In studio anche la signora Ursula, che ora si ritrova un piede rotto dopo aver subito un’aggressione da un ragazzo giovanissimo. Lady Pickpocket continua così:

“Nei tribunali si stanno archiviando tutti i processi penali, ed è una vergogna! Qui se si continua così non so che fine faremo. I turisti subiscono aggressioni tutti i giorni, anche con i coltelli. Pochi si accorgono di essere borseggiati. Non si trattano di cultura, ma queste persone devono essere condannate.”

Il web intanto è insorto: “La gente non può vivere un incubo quando deve uscire“, altri ancora “Ma cosa sta diventando l’Italia?“. Pochi sono quelli più “moderati” che hanno paura della deriva di questi sostituti dei poliziotti: la maggior parte degli utenti su Instagram e su X è a favore dell’operato di Lady Pickpocket e di Cicalone: “Grande Cicalone, c’è bisogno di gente come lui che difende i più deboli“, scrive un altro sotto al video delle borseggiatrici.