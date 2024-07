Pomeriggio5, Dalla Chiesa choc: “Io fan di Cicalone”. Web impazza

Oggi Pomeriggio 5 ha scatenato i social dopo l’ospitata di Simone Cicalone, l’ex pugile che da qualche tempo si sostituisce ai poliziotti mentre gira per le metro di Roma a cercare i ladri sulle metropolitane per portarli ai carabinieri. Su Canale 5 Simona Branchetti ha trasmesso un servizio sull’uomo che vede uno scippo in diretta e si butta nella folla per avvisare la gente che ci sono persone intente a rubare il borsello. A generare scalpore è stata Rita dalla Chiesa che si è schierata in difesa di Cicalone nonostante lui sia sempre stato oggetto di critiche e ritenuto troppo “attento” a beccare anche persone non colpevoli.

“Sono una fan di Cicalone. Non amo i giustizieri della notte, ma amo le persone che non si girano dall’altra parte e che cercano di aiutare le persone in difficoltà.”

Come lei anche Roberto Alessi:

“Cicalone non è un giustiziere della notte, è una persona che non si gira dall’altra parte”

Qualche giorno fa, infatti, Cicalone aveva fermato due aggressioni sempre nel range della metropolitana, tra cui quella ad un ragazzo che stava per andare a fare una chemioterapia. Ancora più incisiva è stata Francesca Barra, che dopo il servizio ha commentato:

“Se esiste Cicalone significa che lo stato ha fallito e questo è il presupposto: lui va a colmare un vuoto, è per questo che è molto amato”.

Francesca Barra racconta anche di una sua esperienza in metropolitana nella quale le è quasi stato rubato il portafoglio. Diventa poi più critica e dice:

“Sono un po’ preoccupata però per la giustizia fai-da te. Ho paura che tutti possano emularlo”

Cicalone a Pomeriggio 5, i commenti sui social: “Magari fossero tutti come lui”

Il tema in realtà è caldissimo e Simone Cicalone è sempre stato molto criticato. Apprezzato da tanti, sì, ma finito spesso nell’occhio del ciclone dati i video su Youtube un po’ forzati in cui emula le forze dell’ordine. A imitarlo tantissimi del web, tra cui Serpico, che recentemente si è autoelogiato per aver fermato circa 90 presunti borseggiatori.

Molti sui social non si aspettavano però questa presa di posizione da Rita Dalla Chiesa, che solitamente è sempre molto attenta al tema della giustizia privata. Infatti sul web si è scatenato il caos, anche se i più si dicono favorevoli a quello che fa Cicalone e si sono scagliati contro i dubbi do Francesca Barra: “Magari tutti i passeggeri emulassero Cicalone anche a gruppi solidali contro i borseggiatori, cosa pretende Barra polizia in tutti i vagoni o stazioni/binari?”

Altri la buttano sulla politica e fanno una dedica diretta al finto poliziotto: “Sig. Cicalone ci faccia caso tt quei soggetti che la criticano sono gli stessi che difendono la Salis a favore delle occupazioni delle case contro cittadini onesti fragili che seguono la legalità.”

Voi cosa ne pensate? In questi casi è giusto farsi giustizia da soli?