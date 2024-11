Pomeriggio5, caso Santo Romano: Merlino sbotta, tensione in studio

Il primo tema trattato da Myrta Merlino nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi è il caso di Santo Romano. La notte tra il 3 e il 4 novembre, Napoli è stata teatro di un tragico evento. Un ragazzo di 19 anni, Santo Romano appunto, ha perso la vita. Oggi, in diretta hanno preso la parola la mamma della vittima e l’avvocato dell’assassino, Luca Raviele. Il legale, tuttavia, ha fatto dei riferimenti che non sono piaciuti alla conduttrice, tanto da perdere le staffe durante la messa in onda.

Pomeriggio 5, le parole dell’avvocato Luca Raviele

Nel corso della puntata, l’avvocato Luca Raviele ha affermato di avere delle prove che attestano l’innocenza del suo assistito, presunto assassino di Santo Romano. Il legale ha spiegato di avere in mano gli atti d’indagine elaborati nella mattina del 5 novembre dai carabinieri in cui viene riferito che vi sono tre testimoni che confermano la versione del minorenne attualmente indagato.

Il dottore Raviele ha poi aggiunto: “Il mio assistito ha rivelato di aver sparato perché mi stavano aggredendo e ho avuto paura – ha continuato – ha sparato senza voler ferire perché voleva fuggire”.

La risposta di Myrta Merlino

Le parole dell’avvocato non sono passate inosservate e la conduttrice Myrta Merlino ha interrotto immediatamente l’intervistato, commentando:

Onestamente, senza volere ferire, lei capisce bene che se spari contro una persona è probabile che ferisci e uccidi pure

Inoltre, la giornalista ha tenuto a ribadire che la vittima e i suoi amici non erano armati a differenza dell’assassino e la dinamica risulta essere molto complicata.

“Rimane un reato spaventoso – ha aggiunto – perché questo ragazzo senza un motivo preciso ha sparato ad un coetaneo”. Dopo l’ennesima spiegazione da parte del legale che ha affermato che i ragazzi avessero un coltello, la conduttrice ha di nuovo preso la parola ribattendo: “A me ieri i ragazzi hanno detto che non erano armati, chi ha detto che c’era un coltello?”.

I commenti sui social

La questione ha acceso la discussione anche sui social e su X sono tanti i commenti da parte degli utenti che stanno seguendo da giorni il caso di omicidio. Dopo aver ascoltato le parole dell’avvocato Raviele, molte persone hanno chiesto alla conduttrice di chiudere il collegamento con l’intervistato, alla luce delle dichiarazioni sul fatto di cronaca.

L’omicidio di Santo Romano

L’omicidio è avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2024, a San Sebastiano al Vesuvio. Un 17enne alla guida ha sparato ad un giovane 19enne. Un altro ragazzo è rimasto ferito ed attualmente è ricoverato all’ospedale del Mare. Le indagini sono ancora in corso.