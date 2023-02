Dopo la tragica e improvvisa notizia della morte di Maurizio Costanzo, i palinsesti di venerdì 24 febbraio 2023 di Rai e Mediaset sono stati completamente redifiniti per omaggiare l’artista. “Pomeriggio 5”, ad esempio, ha ospitato vari personaggi per ricordare il giornalista, tra cui Vittorio Sgarbi, Maurizio Coruzzi e Massimo Boldi, dedicando diversi segmenti alla sua indimenticabile carriera. Tuttavia, molti spettatori hanno notato che durante questi interventi, Barbara d’Urso non ha mai menzionato la moglie di Costanzo, Maria De Filippi. La conduttrice è stata nominata solamente da un ospite, che ha voluto mandarle un caloroso abbraccio. Al che, la d’Urso ha liquidato la donna salutando frettolosamente la famiglia del compianto giornalista. Ciò ha suscitato alcune speculazioni e domande da parte del pubblico, che si è chiesto se ci fosse qualche tensione o disaccordo tra le due donne. Cosa si cela veramente dietro questa inusuale omissione?

Secondo alcune voci circolate, il motivo potrebbe essere legato ad una diffida ricevuta dalla Fascino, l’azienda di proprietà di Maria De Filippi, nei confronti della d’Urso. In effetti, da tempo si percepisce un certo gelo tra le due conduttrici. In una recente puntata di “Pomeriggio 5”, Marco Bellavia era stato ospite per discutere del suo presunto flirt con Sheila Capriolo. Durante la conversazione, aveva rivelato che Sheila aveva cercato di farsi strada nel mondo dello spettacolo tentando anche i provini per partecipare al reality show “Temptation Island”, prodotto dalla società della De Filippi. Tuttavia, non appena Marco ha nominato il programma, la padrona di casa ha rimproverato il suo ospite, sottolineando che nella sua trasmissione non si parla di altri programmi televisivi. Un’affermazione non del tutto veritiera, dato che nel salotto di Canale 5 è solito discutere di altri show, come il “Grande Fratello Vip” o “L’Isola dei Famosi”.

Il motivo dietro la tensione tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso

Il sito Dago Spia aveva rivelato due anni fa che la rete televisiva Fascino avrebbe impedito a Barbara d’Urso di parlare delle vicende legate alla trasmissione di Maria De Filippi. La motivazione di questa scelta sarebbe legata al fatto che Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, aveva rivelato durante un’ospitata nel salotto della d’Urso di aver recitato un ruolo Temptation Island Vip, andando a colpire la credibilità della trasmissione. Sarebbe questo, dunque, il motivo dietro la tensione tra le due dame della Mediaset.

Tuttavia, è importante sottolineare che la veridicità di queste voci rimane incerta e che la mancata menzione di Maria De Filippi da parte di Barbara d’Urso potrebbe essere dovuta a molteplici motivi, alcuni dei quali potrebbero non avere nulla a che fare con la presunta diffida. In ogni caso, però, qualunque sia la ragione dietro questa diatriba, la scelta della conduttrice di “Pomeriggio 5” di non citare la De Filippi è stata molto criticata dagli utenti del web: Maria è stata al fianco di Maurizio Costanzo per più di 30 anni e molti sostengono che sarebbe stato doveroso mandare un messaggio di vicinanza alla donna.