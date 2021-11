Pomeriggio5, Barbara d’Urso dura: la madre di Soleil zittita in diretta

Piano piano il trash dursiano sta tornando, seppur in punta di piedi, in diretta su Canale 5. Nelle scorse ore a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso è tornata a parlare di GF Vip, in termini particolarmente pruriginosi. Come ai bei vecchi tempi. Protagoniste del siparietto trasmesso questo 1 novembre Raffaella Fico e Wendy, la mamma di Soleil Sorge.

Il salotto di Barbara d’Urso è stata la prima occasione di confronto fra la Fico e la mamma di Soleil. Come saprete, all’interno della casa fra Raffella Fico e Soleil Sorge sono volate scintille. Quando Raffaella Fico è uscita dalla casa, Soleil si è permessa di salutarla con un “Bye b…ch” che ha fatto molto discutere. Tanto è bastato, un’espressione diciamo così gergale, per scatenare un enorme polverone. Il problema è che il termine in questione ha un significato, come dire, controverso. Fra l’italiano e l’inglese c’è uno scarto semantico: mentre in inglese può essere usato anche fra amiche (come “s…..a) in italiano può avere un peso molto maggiore.

Per tutto il tempo, mentre Raffaella Fico continuava a ripetere quanto grave fosse stata la parola a lei rivolta da Soleil, Wendy non ha compreso la gravità della situazione, ricevendo occhiatacce da Barbara d’Urso. “Ti prego di non ripeterla, sarà anche una parola giocosa ma non ripeterla qui in diretta da me” ha più volte ripetuto la conduttrice. Non contenta, Wendy ha proseguito ribadendo, più e più volte: “Letteralmente vuol dire c…a”.

Questa non è stata l’unica occasione di imbarazzo causata dalla mamma di Soleil in studio a Pomeriggio 5. Chiuso il capitolo insulti a Raffaella Fico, si è passati a parlare del bacio rubato di Alex Belli alla modella italo-americana. Nella notte di Halloween, l’attore ha colto la palla al balzo con la splendida collega (che sta puntando da giorni) organizzando una dimostrazione di baci cinematografici. Peccato soltanto che Alex Belli sia felicemente sposato e che la moglie, Delia Duran, non l’abbia presa benissimo.

“Lui stava insegnando questa parte cinematografica a lei e a Sofie” ha dichiarato la smaliziata Wendy, che tutti hanno continuato a guardare in cagnesco. Quando si dice cuore di mamma!