Pomeriggio Cinque, Buonamici difende Spolverato. Pubblico diviso

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda oggi, martedì 26 novembre, si è tornati come sempre a parlare del Grande Fratello e delle recenti dinamiche che hanno visto protagonisti i gieffini di questa edizione del reality show. Tra gli ospiti in studio vi era anche una delle due opinioniste di quest’anno, Cesara Buonamici, alla quale Myrta Merlino ha chiesto un parere diretto su una delle personalità più discusse della Casa, Lorenzo Spolverato.

Come in molti sapranno infatti, il modello milanese è stato messo sotto la lente d’ingrandimento per il comportamento tenuto nelle ultime settimane, giudicato dai telespettatori aggressivo e fuori luogo. La giornalista però, anziché condannare l’atteggiamento di Spolverato, ha preso le sue difese. Una scelta che ha mandato letteralmente su tutte le furie il pubblico che, ancora una volta, si è diviso.

Le parole di Cesara su Spolverato

La Buonamici, parlando dell’atteggiamento di Lorenzo Spolverato all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha tirato in ballo il suo “passato complicato”, giustificando di fatto il modo di fare del gieffino e precisando a dovere come, in ogni caso, Lorenzo abbia ben presenti quali siano stati i suoi errori.

“Credo sia la conseguenza di un passato complicato che ha vissuto. Passo dopo passo capisco meglio la natura dei personaggi. Lui ha un passato difficile, nell’infanzia, nell’adolescenza. Ha vissuto in un quartiere dove la normalità era fare a botte, veniva bullizzato. Vedo consapevolezza in lui e noi, Alfonso in primis, lo spingiamo a capire e a controllare questi impulsi, a studiare e a impegnarsi”, sono state le esatte parole della Buonamici.

Insomma, non proprio l’atteggiamento che il pubblico si sarebbe aspettato e che stride decisamente con le linee guida stringenti che, a quanto pare, erano state impartite da Pier Silvio Berlusconi in persona prima dell’inizio del reality show. Un comportamento aggressivo come quello adottato dal gieffino nelle ultime settimane avrebbe dovuto essere condannato duramente e invece no: sembra che, al contrario, il conduttore del reality show e Cesara stiano facendo di tutto pur di coprire le malefatte di Spolverato. Rimane da capire perché.

Ed è esattamente quello che in queste ore si stanno chiedendo i telespettatori, rimasti letteralmente attoniti di fronte alle parole della giornalista. Le dichiarazioni della Buonamici hanno infatti acceso una bella discussione sui social tra chi si dice d’accordo con quanto affermato da Cesara, e chi invece ha idee del tutto contrarie a quelle della giornalista e continua ad attaccare Spolverato.

#GrandeFratello, Cesara Buonamici a #Pomeriggio5: "Lorenzo ha una certa irruenza, probabilmente la conseguenza di un passato complicato" pic.twitter.com/owdM1TWgjU — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 26, 2024

“Cesare sei patetica, continui a difendere l’indifendibile!”, “Ma che stupidaggine è mai questa? Allora chi è nato in Scampia o altri quartieri difficili, si perdona tutto? Mi dispiace ma è inaccettabile“ e “Cesara il passato complicato non giustifica l’aggressività il narcisismo“ sono solo alcuni dei messaggi lasciati dagli utenti di X nelle ultime ore. Affermazioni che rendono bene l’idea del malcontento del pubblico dinnanzi alle dichiarazioni della giornalista.

La reazione di Caterina Collovati

A pensarla diversamente da Cesara Buonamici però non è solo una grande fetta di pubblico, ma anche Caterina Collovati. La giornalista, anch’ella ospite di Myrta Merlino, ha infatti subito interrotto la Buonamici, sottolineando come questa storia del “bullismo” appaia agli occhi di molti più come una scusa per coprire l’atteggiamento sbagliato di Spolverato.

“Io non credo a questa disamina. Non mi è arrivata, non mi convince. Non vorrei che questa storia del bullismo fosse un po’ una scusa perché tutti hanno avuto un passato difficile, ma non per questo sono diventati così aggressivi e violenti…”, sono state le parole pronunciate dalla Collovati in risposta alle affermazioni della Buonamici.

Insomma, la Collovati è stata un po’ quella che si definirebbe la “voce del popolo” e ha quindi sottolineato come, vista la grande responsabilità che in questo momento Spolverato ha in quanto concorrente del Grande Fratello, sarebbe necessario richiedere da parte sua più autocontrollo e un atteggiamento modello per tutti coloro che lo guardano quotidianamente in tv.