Pomeriggio 5, Zequila e il flirt con Dayane Mello: i dubbi di Barbara

L’ospite in studio ha raccontato nei dettagli la conoscenza con la modella brasiliana, ma la conduttrice non ha nascosto delle perplessità…

Antonio Zequila a Pomeriggio 5 ha raccontato a una curiosissima Barbara d’Urso il presunto flirt che ha avuto con Dayane Mello. La conduttrice insomma ha indagato per bene. Il suo ospite quindi ha raccontato del “flirt telefonico” con la Mello. Lui l’ha cercata per un film, Dayane lo ha subito chiamato e sarebbero stati al telefono per due ore e mezzo. Zequila le ha proposto di fare un film insieme, a lei avrebbe dato il ruolo di una giornalista. A causa del Covid questo film non si è più fatto, ma loro due hanno continuato a sentirsi. Dayane pare sia andata anche a Sorrento a metà giugno per scattare delle foto e lo avrebbe invitato in barca. Zequila ha raccontato che ha dovuto declinare l’invito perché era a Roma per lavoro.

“Hai dato buca alla Mello!”, ha esclamato Serena Garitta. Ed è spuntato anche il discorso delle Maldive. Dopo tre mesi rinchiuso nella Casa del Grande Fratello Vip, Zequila ha sentito il bisogno di fare una vacanza e ha parlato a Dayane di questo suo viaggio. Al suo progetto di andare alle Maldive, Dayane avrebbe risposto “vengo anch’io!”. Barbara ha fatto delle domande al suo ospite per vederci chiaro e ha iniziato da un chiarimento sul “flirt telefonico”. Insomma, ha chiesto una definizione dello stesso. E quindi Zequila ha detto che quando si trascorrono più di due ore al telefono non è cosa da poco.

“Il film doveva essere con te protagonista?”, ha chiesto ancora la conduttrice di Pomeriggio 5. Zequila ha sorriso e ha risposto così: “Perché ti dispiace?”. Nel film erano previste delle scene senza vestiti tra il protagonista, ovvero Zequila, e la giornalista, il ruolo che voleva assegnare a Dayane. E questa rivelazione ha scatenato ancor di più la d’Urso, che non si è arresa ed è andata a fondo nella questione. L’impressione è che Barbara non riuscisse a credere a ciò che sentivano le sue orecchie.

A volte non è riuscita a trattenere un sorriso e ha sottolineato più volte il fatto che il ruolo della Mello nel film avesse a che fare con il ruolo di Zequila. Insomma, che abbia puntato la modella non a caso! Pare che Dayane fosse entusiasta di questo film e propensa ad accettare il ruolo. Ma Barbara non ha nascosto i suoi dubbi sul questo flirt tra Zequila e Dayane: “Vedendo l’excursus dei suoi fidanzati…”.