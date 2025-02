Pomeriggio 5, tensione per caso Nara-Icardi. Myrta interviene

E’ andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5 e nella seconda parte Myrta Merlino ha commentato il caso Wanda Nara-Icardi e il divorzio in corso che sta facendo molto discutere in queste ultime settimane. Secondo quanto riportato dai media locali argentini, l’ex opinionista del Grande Fratello avrebbe chiesto un mantenimento di 500 000 euro al mese. Inoltre, il Corriere della Sera ha riportato che dopo undici anni di matrimonio, la diretta interessata ha giustificato la sua richiesta, spiegando di dovere mantenere uno stile di vita lussuoso, che includa anche il noleggio di un jet privato come unica opzione di trasporto.

Il caso Wanda Nara-Icardi

Nello studio di Pomeriggio 5, Myrta Merlino e gli ospiti tra cui Anna Pettinelli hanno affrontato uno dei temi più caldi del gossip di oggi: il divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara dal costo di 500 000 euro mensili. Il prossimo 11 marzo si terrà la prima udienza a Milano richiesta in Italia per volere del calciatore a differenza dell’ex opinionista del Grande Fratello che, invece, avrebbe preferito andare in tribunale a Buenos Aires.

Il dibattito in studio

Dopo il servizio andato in onda a Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha ironizzato sulla cifra spaventosa richiesta da Wanda Nara, “Per noi comuni mortali sembra una cifra assurda”, ha affermato la conduttrice per poi dare la parola all’opinionista Caterina Collovati che ha riferito: “Che poi cosa ricordiamo di Wanda? – ha continuato – Io ricordo come spettatrice di Instagram delle oscillazioni sotto le coperte con chiunque, lei fa parte di quella categoria di dosatrici di patrimonio”.

Ha preso poi la parola Anna Pettinelli che, invece, avrebbe tentato di difendere la diretta interessata. “Allora la situazione di Wanda Nara è questa, intanto il contratto di Icardi lo fa arrivare a 10 000 000 lordi, quindi, 6 netti. Dunque, Wanda Nara sta cifra se li dimentica”.

Anche l’ospite Giorgia Vettorini ha spiegato il suo punto di vista. L’opinionista ha conosciuto l’ex moglie di Icardi qualche tempo fa ed ha affermato che fin dall’inizio della loro relazione tra i due vi è stato un rapporto di sottomissione da parte del calciatore nei confronti della Nara.

Il caso Wanda Nara-Icardi ha portato scompiglio nello studio di Myrta Merlino che è stata costretta a riportare ordine e cambiare argomento.

Perché Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati

Sono tante le voci relative alla separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi, quelle più attendibili farebbero riferimento ad un presunto tradimento da parte del calciatore. Dal canto suo, la showgirl argentina ha deciso di cancellare definitivamente dalla sua vita il padre dei suoi figli con tanto di mantenimento dalla cifra spropositata. Intanto, entrambi si sono fidanzati e sembrano molto felici delle loro nuove relazioni. I fans dell’ex coppia non vedono l’ora di scoprire ulteriori aggiornamenti che verranno a galla dopo l’udienza prevista per l’11 marzo. Per adesso, oltre alla richiesta insolita di Nara all’ex marito, il calciatore avrebbe avuto la meglio sull’affidamento delle bambine.