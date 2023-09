Pomeriggio 5, strage Alessandria: la frase assurda di Myrta Merlino

Una vera e propria bufera mediatica si sta abbattendo nelle ultime ore su Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5. La giornalista ha infatti espresso un’opinione a dir poco controversa su una nota vicenda di cronaca nera degli ultimi giorni: la strage di Alessandria. La Merlino ha infatti dato una visione dell’accaduto che (giustamente) non è piaciuta al pubblico, scatenando irrimediabilmente l’ira dei telespettatori. Ecco che cosa è successo.

Le parole di Myrta Merlino sulla strage di Alessandria

Ciò che ha letteralmente mandato su tutte le furie i telespettatori è stato il fatto che la conduttrice di Pomeriggio 5 non si sia affatto dissociata dalla controversa posizione espressa da Titti, amica di famiglia del killer Martino Benzi, su ciò che è accaduto tre giorni fa ad Alessandria. Per i meno informati, il 27 settembre scorso il 67enne Martino Benzi, ingegnere libero professionista, ha ucciso moglie, figlio e suocera per poi togliersi la vita.Come anticipato, Myrta Merlino, che a Pomeriggio5 si occupa di raccontare anche casi di cronaca nera, nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 settembre, ha intervistato in diretta un’amica della famiglia di Martino Benzi e Monica Berta.

Nel corso dell’intervista la donna ha espresso il suo pensiero sull’omicidio dei tre innocenti, rilasciando un’affermazione che ha lasciato tutti interdetti: “Ho pensato una cosa che ho esternato nell’immediato con chi ho vicino. Era troppo amore perché Martino amava tantissimo la sua famiglia e amava tantissimo la suocera. Era il suo nucleo familiare. In questo gesto folle, chissà che cosa gli sarà passato per la testa, ha voluto preservare la moglie, il figlio e la suocera. Li ha voluti portare con sé, uniti per sempre”. Un’interpretazione della vicenda sicuramente molto pericolosa e che non rende giustizia alle vittime innocenti di quel brutale omicidio.

Ciò che però ha spiazzato i telespettatori è stato il fatto che la Merlino non si sia affatto discostata da questa interpretazione. Anzi, la giornalista ha poi continuato il discorso definendo addirittura interessante quella chiave di lettura del possibile movente dell’omicidio, facendo eco alle dichiarazioni dell’amica di famiglia di Benzi: “Forse quell’uomo ha ucciso per troppo amore pensando in qualche modo di proteggerli con la morte“. Parole molto gravi che non sono passate certo inosservate e che hanno sollevato un polverone non da poco.

Sul serio? Ovviamente nessuno fiata e va tutto bene.

Poi ad altri conduttori fate le guerre puniche per ogni virgola.#Pomeriggio5

È chiaro a tutti che non sia possibile uccidere per il troppo amore ma quello che tutti i telespettatori si aspettavano era un gesto e soprattutto un commento molto diverso da parte della conduttrice, che ha perso un’occasione d’oro per mandare un messaggio molto importante alla collettività: chi ama non uccide.

La Bufera social

Nel giro di pochissimi minuti sono state decine i tweet comparsi in rete che hanno condannato fermamente l’atteggiamento della conduttrice e la sua decisione di non prendere le distanze dall’interpretazione del brutale ed efferato omicidio di tre persone. In molti si sono chiesti come si possa arrivare a pronunciare una frase del genere in un programma televisivo molto seguito come Pomeriggio 5, ma soprattutto mentre si sta parlando di una vera e propria strage e di un uomo che ha sterminato tutta la sua famiglia.