Pomeriggio 5, “perché Ferragni è innocente”: la reazione di Merlino

Chiuse le indagini sui casi ‘Pandoro Balocco’ e ‘Uova di Pasqua’ di Dolci Preziosi. La procura è convinta che l’impianto accusatorio nei confronti di Chiara Ferragni e altri tre indagati sia solido, per questo resta in piedi l’accusa di truffa aggravata. L’influencer cremonese rischia seriamente di andare a processo. Sarebbe una mazzata devastante anche dal punto dell’immagine, con l’ex moglie di Fedez che si ritroverebbe per mesi se non anni ad essere invischiata in questioni giudiziarie con possibili risvolti penali. Il tema è stato affrontato anche a Pomeriggio 5 da Myrta Merlino e alcuni suoi ospiti. In studio è intervenuta Annamaria Bernardini De Pace, che, a sorpresa, si è schierata apertamente dalla parte dell’ex regina di Instagram.

Secondo il neo giudice di Forum, Ferragni non avrebbe compiuto alcun raggiro e dunque non dovrebbe andare a processo, tantomeno dover dimostrare di non essere colpevole. In particolare De Pace ha sostenuto che l’influencer abbia regolarmente percepito dei cachet tramite accordi commerciali con altre aziende senza trarre profitto dalla vendita dei pandori e delle uova pasquali incriminati. Così l’avvocato:

“Che cosa ne penso? Devo dire che su questa vicenda ho le idee chiare. Io sono convinta che lei sia innocente. Perché la truffa consiste in artifizi e raggiri per indurre altri in errore e lei di raggiri non ne ha fatti. Lei non ha venduto il pandoro e non può aver avuto alcun profitto. L’unico profitto che ha avuto lei è il milione che le è stato pagato per la sua immagine. Lei ha fatto un lavoro che corrisponde al suo unico lavoro. Cioè quello di comunicare tramite un immagine. Ma non ha guadagnato dai pandori, dalla vendita diretta, ha preso il suo cachet stipulato inizialmente. Per queste ragioni per me lei è innocente”.

"Sono convinta che Chiara #Ferragni sia innocente" Annamaria Bernardini de Pace a #Pomeriggio5 commentando l'inchiesta per truffa aggravata pic.twitter.com/bwNoj97YDE — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 4, 2024

La Merlino, piuttosto disorientata dal discorso, ha ricordato all’ospite che la comunicazione dell’ex regina di Instagram è stata tutto fuorché limpida e che quindi dei problemi a livello giudiziario ci potrebbero essere. D’altra parte il discorso fatto dalla conduttrice è lo stesso che è stato fatto dai pm che hanno indagato sull’ex moglie di Fedez, i quali la ritengono perseguibile per truffa aggravata, non proprio uno scherzetto.

Cosa succede adesso a Chiara Ferragni: archiviazione o processo?

E adesso che succede? I legali della Ferragni hanno venti giorni a disposizione per produrre e presentare prove a favore della propria assistita che farebbero finire la vicenda su un binario morto, vale a dire l’archiviazione del caso. Se però non ci sarà archiviazione, l’influencer quasi certamente sarà rinviata a giudizio e dovrà affrontare un processo. Sarebbe una bastonata, considerando che da poco ha ricominciato, seppur ‘timidamente’ a farsi vedere agli eventi mondani e a organizzare qualche collaborazione.