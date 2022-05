Pomeriggio 5, parla il Borat rossonero: com’è nata l’idea, reazione d’Urso

È diventato famoso durante i festeggiamenti per lo scudetto del Milan: è il Borat rossonero, il cui vero nome è Lorenzo Francesconi. Oggi è stato ospite a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso lo ha voluto proprio perché è il personaggio de momento. I video del Borat rossonero sono diventati virali nel giro di poco tempo, il profilo Instagram è stato preso d’assalto e adesso Lorenzo è arrivato anche in tv. Barbara lo aveva annunciato già nel pomeriggio tra le stories di Instagram, giusto il tempo di vederlo e poi sintonizzarsi per capire meglio chi è il Borat rossonero. Ha ricevuto persino i commenti di Sabrina Ferilli e Fedez, che ha ammesso di avere lo stesso costume.

La d’Urso ha chiesto al suo ospite come sia nata l’idea di girare con addosso solo il costume di Borat. Lorenzo ha spiegato di averlo comprato qualche anno fa, nel 2017 forse, per sfoggiarlo in spiaggia sulla riviera romagnola. Poi ha cominciato a metterlo in diverse occasioni, ma se lo ha indossato anche per girare in strada è per una scommessa. Insomma, aveva scommesso che in caso di vittoria dello scudetto del Milan lui avrebbe fatto un giro nel suo paese con questo costume. Una scommessa nata quando il Milan non era ancora in testa alla classifica della Serie A, per cui forse non immaginava che avrebbe dovuto farlo davvero!

“Inizialmente doveva essere solo al mio paese, Cesano Maderno, dovevo girare lì intorno alla piazza del centro”, ha raccontato. Nel suo paese però ha cominciato ad avere successo, tanti si complimentavano con lui perché era divertente e allora ha iniziato a girare anche nei paesi vicini. Ed è finito a Milano! La reazione della d’Urso? Era molto divertita, a lei insomma pare sia piaciuta questa iniziativa e non a caso ha deciso di invitarlo nel suo studio.

Rivelato come è nato il Borat rossonero, Lorenzo, 26 anni, ha rivelato anche come hanno reagito i suoi genitori. Suo papà si è divertito tanto, sua mamma meno! Ha raccontato anche qualcosa in più di sé. Lorenzo Francesconi, il Borat rossonero, è fidanzato. E qui Barbara si è rivolta alla telecamera per mandare un messaggio alle tante ragazze che hanno espresso apprezzamenti: “Ci dispiace. Lo so!”, ha detto. Lui e la sua metà stanno insieme da circa sei anni, sebbene fatti di qualche tira e molla. La fidanzata di Lorenzo è sua complice negli scherzi e si diverte lei per prima quando lui indossa il costume di Borat, a volte anche alle feste degli amici.