Pomeriggio 5: nuova lite tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali

Francesca Cipriani diffida Valentina Vignali: caos a Pomeriggio 5

Non c’è pace tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali. Dopo lo scontro di qualche settimana fa al Grande Fratello 16 le due hanno litigato pure a Pomeriggio 5. Il motivo? La diffida che di recente la soubrette ha fatto recapitare alla giocatrice di basket. Rea, a detta della Cipriani, di aver continuato a sparlare di lei pure dopo l’incontro nella Casa più spiata d’Italia. Un’accusa che non corrisponderebbe al vero secondo quanto ribadito dalla Vignali nel salotto di Barbara d’Urso. Ma Francesca, stanca della situazione, ci ha tenuto a sottolineare che non ha alle spalle una vita facile e che è stata costretta a rifarsi il décolleté perché aveva una brutta malformazione che per anni l’ha fatta soffrire.

Francesca Cipriani aveva la sindrome di Poland

“Mi sono rifatta perché avevo una malformazione, avevo la sindrome di Poland. Sono stata bullizzata per questo, non uscivo di casa“, ha confidato, quasi tra le lacrime, Francesca Cipriani a Pomeriggio 5. Valentina non ha avuto nulla da ridire sulla questione ma non ha particolarmente apprezzato l’ultimo post social della Cipriani nei suoi confronti. Francesca ha infatti puntualizzato per l’ennesima volta che le foto della sportiva su Instagram sono tutte ritoccate e ben diverse dalla realtà mostrata nella Casa del Grande Fratello. Il tutto accompagnato da uno scatto del prima e del dopo piuttosto pungente.

Valentina Vignali è ingrassata al Grande Fratello

“Parli di bullismo e poi tu cosa fai? Non è bullismo questo? Oggi non sono più come in quelle foto perché sono ingrassata nella Casa del Grande Fratello ben 10 chili. Anche Guendalina Canessa qualche anno fa ha avuto lo stesso problema: ha preso ben 13 chili! Ora tra palestra e alimentazione mi rimetto in forma!”, ha fatto sapere sicura di se Valentina Vignali.