Pomeriggio 5, momenti di paura: spari contro l’inviato e la troupe

Il lavoro del giornalista non è mai privo di rischi, lo sa bene Vincenzo Rubano, inviato di Pomeriggio 5 che si è trovato coinvolto in una situazione che poteva finire molto male. Il reporter e la sua troupe si trovavano a Cosenza per intervistare la famiglia dei bambini maltrattati di cui si è parlato in tutti i telegiornali negli ultimi giorni. Ma anziché raccogliere dichiarazioni, Rubano e i colleghi hanno rischiato grosso quando il padre dei bambini ha fatto partire una raffica di colpi di pistola.

Myrta Merlino nel suo programma, oltre che alla cronaca rosa, si occupa come da tradizione anche degli ultimi casi di cronaca nera. Spesso e volentieri i microfoni di Pomeriggio 5 hanno svolto un ruolo importante durante le indagini, e anche stavolta di certo il caso ha preso una svolta inaspettata.

Spari sulla troupe di Pomeriggio 5, Myrta Merlino: ”Non ci fermeremo”

Una bruttissima storia di violenze domestiche, quella che viene da Paola in provincia di Cosenza. Due fratellini finiti in ospedale riportano gravi ferite che i medici hanno identificato come frutto di maltrattamenti, subito sono partite le indagini verso la famiglia che però nega tutto. Ieri, Vincenzo Rubano era riuscito ad intervistare la mamma e la nonna, oggi tornato per avere la versione del padre se l’è vista brutta. Giunti nei pressi dell’abitazione, è stata sparata una scarica di proiettili che ha costretto la troupe a nascondersi e chiamare immediatamente le forze dell’ordine. Arrivata la polizia, ha circondato la zona e ha sequestrato un fucile con proiettili di piombo all’interno dell’abitazione. L’inviato ha rivelato che i vicini di casa lo avevano avvertito che il padre dei bambini avrebbe potuto reagire con violenza, ma di certo non si immaginava di venir raggiunto da colpi di arma da fuoco.

Scene da Far West che puntano a fermare l’informazione, ma Myrta Merlino non ha intenzione di farsi intimidire. Promette di non fermarsi e di continuare a cercare sempre la verità. Non è la prima volta e sicuramente non sarà l’ultima volta che durante delle indagini, le troupe d’informazione sono vittime di attacchi. Vi mostriamo qua sotto il video dei momenti di paura vissuti dalla troupe di Pomeriggio 5, quando Rubano e i suoi si sono dovuti nascondere per evitare di venir colpiti.