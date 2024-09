Pomeriggio 5, Merlino commossa: gli auguri al suo “amore” Tardelli

Oggi, 24 settembre 2024, Marco Tardelli compie 70 anni. L’ex calciatore è ancora nel cuore di moltissimi italiani, grazie alla sua indimenticabile esultanza dopo il gol del 3-1 contro la Germania nella finale dei Mondiali del 1982, quando l’Italia diventò campione del mondo. Per celebrare questa ricorrenza così importante, una persona a lui molto cara ha voluto fargli degli auguri speciali. Di chi si tratta? Di Myrta Merlino, la sua compagna. Durante la diretta di Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha dedicato uno spazio al fidanzato per festeggiare il suo compleanno. Ma, non è tutto: la redazione del programma ha anche realizzato un filmato a sorpresa per la coppia, un gesto che ha profondamente emozionato la giornalista.

Dopo aver discusso dei ‘toyboy’ delle donne dello spettacolo insieme ai suoi ospiti, Myrta Merlino ha cambiato argomento e ha detto:

Scusatemi, oggi faccio una cosa un po’ particolare. Sono qui a lavoro, ma per me è un giorno molto importante, perché è il compleanno del mio amore. Onestamente non è solo mio, perché è un pezzo di questo Paese. Per fortuna sua, gli italiani lo amano, se lo ricordano, hanno una nostalgia pazzesca di quegli anni, di quella squadra, una roba che mi commuove. Allora cos’ha fatto la mia redazione? Ha voluto fare un omaggio a quest’uomo, che oggi compie un’età veneranda, anche se per grazia di Dio sta in grande forma. E hanno fatto un omaggio bellissimo, che io non ho visto. Per lui è un omaggio perché se lo merita, per me è una sorpresa e un regalo.

Dopodiché, è andato in onda un servizio dedicato alla vita e la carriera di Marco Tardelli: dal debutto nel mondo del calcio 18 anni, alla vittoria dei Mondiali di Calcio del 1982, fino al forte legame con i suoi figli Sara e Nicola e i suoi due nipotini. Infine, è stata fatta una menzione speciale alla storia d’amore con la Merlino, alla quale è legato dal 2016. “Ma l’amore, quello travolgente che ti sorprende con il batticuore, è per Myrta. […] Marco per Myrta è casa ed è lì che desidera abitare per sempre”, queste le parole usate nel video insieme alle immagini più belle e romantiche della coppia.

Nel vedere questo omaggio e le foto con il suo compagno, Myrta non è riuscita a trattenere le lacrime. “Buon compleanno amore mio, ora torno a casa”, ha detto la conduttrice visibilmente commossa, mostrandosi per la prima volta al pubblico in una veste più vulnerabile.