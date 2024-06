Pomeriggio 5, Luzzi: “La castità è una droga”. Poi punge Fedez

Oggi, lunedì 3 giugno, è andata in onda una delle ultime puntate della stagione di Pomeriggio 5. Anche in questo nuovo appuntamento, Myrta Merlino ha parlato di svariati temi: dai fatti di cronaca al gossip più leggero. Nella seconda parte del programma, la conduttrice ha affrontato diversi argomenti insieme a diversi opinionisti, tra cui Davide Maggio e Beatrice Luzzi. Quest’ultima ha espresso la sua opinione su due degli argomenti più chiacchierati dalla stampa rosa nelle ultime ore: da un lato, le recenti rivelazioni di Lenny Kravitz e, dall’altro, la storia tra Fedez-Ferragni, di cui Pomeriggio 5 non perde mai un capitolo.

Ma, si proceda con ordine. Recentemente, hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni del rocker americano Lenny Kravitz, che ha svelato di essere casto da circa 9 anni, poiché sta aspettando d’incontrare l’amore vero con cui passare il resto della sua vita. Ebbene, Beatrice Luzzi è intervenuto sull’argomento, dicendo di capire molto bene il cantante. Difatti, dopo la separazione ufficiale dall’ex marito nel 2019, l’attrice ha passato molti anni da sola, senza avere alcun rapporto. L’ex gieffina e Alessandro Cisilin si sono lasciati in maniera amichevole e ad oggi continuano ad avere un rapporto molto buono, soprattutto per i loro due figli, Valentino ed Elia.

In questi anni, Beatrice si è dedicata principalmente alla vita di mamma, mettendo in secondo piano l’amore o la passione. Per lei, stare sola era diventata ormai una sorta di dipendenza e, solo grazie al Grande Fratello, è riuscita ad uscire da questa “comfort zone”. Senza nominare direttamente Giuseppe Garibaldi, ha infatti scherzato sul fatto che la sua “castità” sia terminata proprio dentro la Casa più spiata d’Italia:

Sono stata casta per tanti anni, quando è cominciata la crisi con Alessandro, poi siamo rimasti separati per tanti anni. E la castità è un po’ una droga, perché ci si trova bene e diventi sempre più esigente, più selettivo. Alla fine, è con grande pudore che ti avvicini a qualcuno. Io son dovuta andare nella Casa del Grande Fratello per riuscire a superare…

"Sono stata casta per tanti anni, la castità è come una droga" Beatrice Luzzi a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/bFBU6Pp51Q — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 3, 2024

Beatrice Luzzi e le critiche a Fedez

Dopodiché, nel talk di Canale 5 è stata svolta un’altra “analisi” del nuovo brano di Fedez in collaborazione con Emis Killa, “Sexy Shop”. Il rapper non ha voluto attaccare direttamente l’ex moglie Chiara Ferragni, dichiarando di non avere intenzione di iniziare una guerra con la madre dei suoi figli. Tuttavia, si è scagliato contro gli amici dell’influencer, aggiungendo poi che non avrà nessuna “pietà” per le persone che la circondando e che avrebbero sempre approfittato di lei.

Una canzone che in tanti hanno comparato con il famoso brano di Shakira contro Pique, accusandolo di voler ‘monetizzare‘ sulla fine del suo matrimonio. A tal proposito, Beatrice Luzzi ha confessato di non aver apprezzato questo modus operandi. Secondo la seconda classificata del Grande Fratello, quando ci sono di mezzo dei figli, è sempre meglio rimanere in silenzio e fare un passo indietro:

Fedez riesce a guadagnare su qualunque cosa. Il problema è che ci sono i figli di mezzo, c’è una grande differenza. Non sono molto d’accordo con Fedez su questa cosa.