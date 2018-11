Pomeriggio 5, lite Kiko-Zequila: nominata Tina Cipollari, la d’Urso si arrabbia

Pomeriggio 5: perché hanno litigato Chicco Nalli, marito di Tina Cipollari, e Antonio Zequila VIDEO

Nuove lite a Pomeriggio 5. Questa volta i protagonisti sono Chicco Nalli, in arte Kikò, e Antonio Zequila. I due si sono azzuffati a distanza: il primo era in collegamento da Roma mentre il secondo nello studio di Milano. Ma la querelle tra l’hair stylist e l’attore ha occupato buona parte della puntata ed è stata tirata in ballo pure Tina Cipollari. È stato Zequila – conosciuto ai più con il soprannome di Er mutanda – a menzionare l’opinionista di Uomini e Donne. Una mossa che non è piaciuta alla padrona di casa del programma: Barbara d’Urso ha subito invitato il suo ospite a non mettere in mezzo persone non presenti, come potete vedere nel video più in basso.

Zequila voleva conquistare Tina Cipollari: Chicco Nalli è geloso?

Come si può notare nel filmato, ad accendere la miccia è stato Chicco Nalli. Un comportamento che ha sorpreso tutti, a partire da Barbara d’Urso, che ha chiesto spiegazioni all’esperto di stile. L’uomo non ha fornito dettagli ma la frase “Zequila devi stare attento a quello che dici sui giornali” non è passata di certo inosservata. La scorsa estate Antonio ha pubblicamente dichiarato di provare interesse nei confronti di Tina Cipollari. I due si conosco da tempo ma solo di recente l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha capito di guardare la Vamp con occhi diversi.

Le vecchie dichiarazioni di Antonio Zequila su Tina Cipollari

“Non ho nemmeno il numero di telefono di Tina, oggi l’unico modo che avrei per corteggiarla sarebbe farlo a ‘Uomini e Donne’. Credo che le basi perché possa nascere qualcosa tra noi ci siano e che siano solide. Io sono alla ricerca costante dell’amore e già in passato avevo partecipato al programma prima che venisse trasformato nella versione con tronisti e corteggiatori”, ha detto ad agosto Antonio Zequila a Novella 2000.