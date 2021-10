Pomeriggio 5 incidente in diretta, d’Urso: “Scoppiato un vetro, calma”

Piccolo incidente oggi a Pomeriggio 5: è scoppiato un vetro in studio. Lo scoppio non è avvenuto mentre Barbara d’Urso era in onda, per fortuna verrebbe da dire visto che non c’erano ancora gli analisti seduti. Il pubblico ha scoperto tutto quando la conduttrice è tornata in studio dopo un servizio e c’erano dei vetri a terra. Barbara non era sola in studio, ma c’erano degli operatori che stavano pulendo tutto. Il regista ha fatto un primo piano della d’Urso, ma lei ha invitato la regia a inquadrare pure lo studio perché non aveva intenzione di nascondere ciò che stava succedendo.

Anche perché sarebbe stato difficile mantenere il primo piano per la durata delle pulizie, senza spiegare cosa stava succedendo. Il pubblico è abituato a vedere gli analisti a metà puntata, non vederli avrebbe insospettito. E poi Barbara non ha problemi a mostrare cosa succede in studio, soprattutto quando si tratta di imprevisti. Sono cose che possono accadere, insomma. Così ha detto: “Non dobbiamo nascondere niente”. La conduttrice ha spiegato con calma al pubblico cosa era successo in studio: “Accadono delle cose in diretta, mettendo i tavoli si sono scontrati due tavoli ed è scoppiato uno dei vetri là sopra”

A terra erano ben visibili i vetri e c’erano altre persone che pulivano. Così Barbara ha fatto una specie di telecronaca di ciò che stava succedendo, spiegando che c’erano le collaboratrici che si occupano delle pulizie e i macchinisti che stavano spazzando via i pezzi di vetro. Barbara d’Urso ha invitato tutti a pulire con calma i vetri:

“Lo stiamo facendo in diretta perché non dobbiamo nascondere, né correre, né farci male soprattutto. Fatelo con calma, perché stiamo parlando di vetri. Tranquilli, poi con calma faremo sedere gli analisti”

Ha invitato chi stava pulendo a non avere fretta, qualche minuto di talk in meno non avrebbe fatto male a nessuno. Meglio pulire senza rischiare di farsi male, ecco. Barbara si è accorta di altri vetri nei pressi dell’altro tavolo e ha chiamato una collaboratrice: “Togliamo, amica mia, un po’ di vetri qua? Vieni amore, vieni”. Ha chiesto alla donna il suo nome, così ha proseguito: “Come ti chiami? Ciao Franca, grazie del lavoro che fai. Rappresenti le nostre donne che tengono puliti i nostri studi e i nostri camerini. Ne approfitto per ringraziare tutti voi”.

I pezzi del vetro scoppiato a Pomeriggio 5 sono andati un po’ ovunque nello studio, ma la conduttrice ha insistito molto invitando tutti alla calma: “Senza agitazione, perché parliamo di vetri“. Quando la maggior parte dei vetri sono stati spazzati via, Barbara ha chiamato gli analisti e li ha invitati a entrare. Poi, con calma, tutti hanno preso posto, mano a mano che le postazioni venivano liberate dai vetri. Enrica Bonaccorti ha svelato: “Se avessero sentito il rumore che c’è stato. Uno scoppio pazzesco”. La d’Urso ha chiesto a tutti se fossero tranquilli ed è andata avanti con la puntata.