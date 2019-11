Pomeriggio 5 Guendalina Canessa senza freni, Barbara interviene: “Ha drinkato pure lei!”

Guendalina Canessa a Pomeriggio 5 scoppia a ridere improvvisamente: Barbara d’Urso senza parole

Oggi puntata scoppiettante a Pomeriggio 5! Tra gli ospiti c’era anche Guendalina Canessa, protagonista di due momenti del salottino. Appena ha preso la parola è esplosa e ha rivelato di avere pianto dietro le quinte, tutto a causa di accuse che non sente di meritate. Oggi si è parlato di animalisti e di veganismo, Guendalina è intervenuta mostrando il suo armadio, dove sono presenti anche delle pellicce vere (una appartenente a sua nonna) e delle giacche di vera pelle. La Canessa ha però detto che sono capi datati e che negli ultimi anni ha abbracciato una linea più animalista, scegliendo per esempio le pellicce sintetiche. Ma siccome in passato è stata sotto attacco per questo motivo, oggi a Pomeriggio 5 Guendalina Canessa ha chiarito di amare molto gli animali e che in privato fa anche tanto per loro, collaborando con associazioni.

Pomeriggio 5, Guendalina Canessa incontenibile: Barbara vive un déjà-vu

Ma il secondo momento che ha visto protagonista Guendalina è stato decisamente diverso. A fine puntata, infatti, dopo che Barbara d’Urso ha mandato in onda l’ultimo servizio della giornata, Guendalina è scoppiata a ridere non riuscendo proprio a trattenersi. Barbara non capiva cosa fosse successo, così ha domandato: “Che è successo? Ti sei fatto lo spritzettino come Taylor Mega pure tu? Ha drinkato pure Guendalina?”. Il riferimento a Taylor è dovuto all’ormai celebre collegamento durante Live Non è la d’Urso. Nel frattempo, la Canessa sulla poltrona aveva assunto una posizione diversa, occupando solo un lato della seduta. Così si è fatta coraggio e ha confessato il motivo: “Sai perché mi sono messa così? Sono sincera. ho tutta la poltrona bagnata… di sudore. Io sudo! Ho sudato e quindi ho la poltrona che la sento bagnata. Ma non ti capita quando hai le cosce…”.

Barbara d’Urso basita a Pomeriggio 5 dopo la confessione di Guendalina Canessa

Il momento è stato davvero esilarante, tant’è che Barbara ha esclamato: “Togliete lo Spritz dai backstage delle mie trasmissioni!”. La Canessa intendeva dire di aver sudato perché non indossava i collant, ma non è riuscita a spiegarsi al meglio perché mentre parlava ha continuato a ridere ininterrottamente!