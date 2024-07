Pomeriggio 5, Groppelli contro i cani. Delirio social: “Cacciatela”

Oggi a Pomeriggio 5 è successo il caos in studio e sui social dopo l’intervento di Patrizia Groppelli durante un servizio su un cane di razza pitbull che ha aggredito un bambino piccolo. Gli utenti di X si sono rivoltati dopo le parole dell’opinionista, totalmente fuori luogo rispetto alla situazione. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è successo in puntata.

Patrizia Groppelli, dopo un servizio andato in onda per parlare dell’aggressione di un cane ad un bambino piccolo, ha iniziato a sparare una serie di sentenze su alcune razze, cosa che ha fatto incendiare il web. Ecco qui di seguito le sue dichiarazioni:

“I pitbull sono addestrati coi bambolotti per i combattimenti, e quindi loro vedono i bambini piccoli che sembrano dei bambolotti e ci si scagliano contro”

Parole che la conduttrice Simona Branchetti non ha molto digerito. Infatti ha subito chiesto a Massimiliano (esperto di cani pitbull) se fosse vero che vengono addestrati con le bambole. Lui ha risposto così: “Queste aggressioni non hanno a che fare con i cani da combattimenti, adesso è molto raro e in questo caso non credo proprio sia successo così, io non conosco nessuno che addestra i cani in questo modo”. La Groppelli allora ha risposto: “Questi non sono cani per bambini”, frase che ha scatenato l’ira del web, soprattutto tra gli appassionati cinofili che si sono ribellati contro le parole dell’opinionista. Ecco la mole di commenti che si leggono su X: “È una ignorante, per favore fate parlare professionisti e non persone che diffondono odio verso questi cani che se tenuti beni, sono bravissimi.”

Patrizia Groppelli a Pomeriggio5: “Alcuni cani sono per le persone povere”

Poi le parole più brutte in puntata. La Groppelli avrebbe lasciato intendere che alcune persone in base al loro status sociale hanno cani diversi, e che i pitbull sarebbero per lo più di persone povere.

“Secondo la giornalista bionda ospite nel 2024 esistono classi sociali diverse con comportamenti nettamente diversi come se fossimo nel medioevo e che solo le classi basse prendano certe razze, una vera vergogna di cui dovreste chiedere scusa”. Si legge sempre tra i commenti di X, tra cui c’è anche chi si è scagliato contro la figura di Patrizia Groppelli come opinionista in generale, criticandola e definendola come “urticante e acida”. Altri, dopo aver sentito parlare dei pitbull come animali pericolosi e non adatti ai bambini hanno chiesto a gran voce di interpellare persone esperte: “Caro #Pomeriggio5 se fossi in voi, io inviterei dei professionisti a parlare di cani indipendentemente dalla loro stazza e razza, e non la signora Groppelli e l’altra bionda che non so nemmeno chi sia. Che forse non conoscono nemmeno l’argomento di cui parlano.”

“I pitbull non sono cani adatti ai bambini”

