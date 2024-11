Pomeriggio 5, fiamme tra Luzzi e Collovati: “Come ti permetti?”

In chiusura della puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha dovuto sedare una lite tra Beatrice Luzzi e Caterina Cimmino Collovati, tra le due è scoppiato un vero incendio. La miccia? Gli amori all’interno del Grande Fratello. In studio si danno le anticipazioni sulla puntata di stasera del reality e ovviamente si parla della coppia dell’anno, Shaila e Lorenzo. Beatrice Luzzi ci aveva visto lungo sui due, era sicura che dopo i vari giochetti con Javier ed Helena sarebbero finiti insieme. Contestata per le sue parole nei confronti della ballerina, oggi pensava di prendersi la rivincita, peccato che ci fosse la Collovati in studio.

Myrta Merlino commenta la passione che ha travolto i due concorrenti della casa, ormai totalmente isolati dal resto del gruppo per scambiarsi effusioni. La Luzzi ribadisce il suo pensiero su Shaila Gatta e sul concetto di libertà e di rispetto. Per Beatrice, la ballerina ha dimostrato di essere quello che lei aveva previsto alla seconda settimana: una persona che con la scusa della libertà manca di rispetto agli altri. Javier ha infatti sofferto molto delle sue bugie e dei suoi comportamenti. E anche rispetto per il resto della casa, visto che sia in Spagna che una volta tornati a Roma, lei e Spolverato non hanno fatto altro che strusciarsi. Gli altri inquilini si sono dimostrati stanchi di questi atteggiamenti, tanto che Maria Vittoria si è rifiutata di mangiare il cibo cucinato da loro e ha proposto di igienizzare le superfici su cui i due si coccolano. Qui scoppia il disastro.

Beatrice Luzzi furibonda contro Caterina Collovati: “Come ti permetti?”

Caterina Collovati, che spesso e volentieri si è dimostrata contro la Luzzi ha trovato l’occasione perfetta per attaccarla. Per l’opinionista, non ci sarebbero differenze tra Beatrice e Shaila. La Luzzi si sarebbe comportata nella stessa maniera della Gatta, quando flirtava con Giuseppe Garibaldi. Ma che Grande Fratello ha visto la Collovati! Persino Myrta Merlino è dovuta intervenire e dire alla sua ospite che quello che ha detto è assolutamente falso e il paragone tra le due donne è infattibile! Beatrice Luzzi è andata su tutte le furie, e quando la Luzzi si arrabbia i toni si scaldano.

Beatrice, che anche nei confronti di Alfonso Signorini in puntata non ha avuto paura di esigere rispetto, ha messo i puntini sulle i. Da donna e madre, lei non ha mai mostrato niente durante la sua esperienza al GF che potesse compromettere la sua immagine, anche con Garibaldi non si è mai lasciata andare come Shaila e Lorenzo. La Collovati la canzona un po’, dicendo che forse ha visto proprio la puntata sbagliata, e continua a paragonare Beatrice e Shaila, costringendo la conduttrice a riprenderla, mentre Beatrice si è trovata per l’ennesima volta attaccata e giudicata.