Pomeriggio 5: “Ferragni, tutto finto. I Tronchetti si stanno ribaltando”

Poteva Pomeriggio 5 non interessarsi alla vicenda di Chiara Ferragni e Fedez? Ovviamente no. E infatti Myrta Merlino, nella puntata del 30 gennaio, ha trattato il tema. Nelle scorse ore è emerso di tutto. Riassumendo: si è scoperto che il rapper aveva una relazione parallela durante il matrimonio (con una tale Angelica Montini); Fedez avrebbe pensato di lasciare Chiara poco prima di sposarsi proprio perché innamorato dell’amante; pare che pure Ferragni abbia tradito l’ex marito con Achille Lauro. A Pomeriggio 5 sono piovute pesanti critiche sia sul cantante sia sull’influencer. Inoltre è stato lanciato il sospetto, tra l’altro condiviso da buona parte dell’opinione pubblica, che l’intera vicenda non sia del tutto credibile.

“Questa storia è un ciarpame allucinante, una madre di famiglia non va a raccontare i fatti propri”, ha tuonato Patrizia Groppelli commentando lo sfogo di Ferragni. L’opinionista ha poi fatto un appello all’attuale compagno dell’imprenditrice digitale, vale a dire Giovanni Tronchetti Provera, oltre a sostenere che secondo lei la vicenda è un gran teatrino: “Si saranno messi d’accordo, è tutto montato per pubblicità. Tu fai un passo indietro per il tuo fidanzato che è una persona rispettabilissima. Per me i Tronchetti Provera si stanno ribaltando. Questa è una famiglia riservatissima. Giovanni, scappa finché sei in tempo”.

Anche Antonio Caprarica ha avuto parole di critica per i Ferragnez e quel poco che ne resta: “Questo è il trionfo della realtà virtuale che è uscita dalla scatolina e ha preso il posto della vita reale. Qui c’è la ragion di portafogli, non c’è un briciolo di verità in questa storia, manco il tentato suicidio di Fedez. Suvvia!”

Spazio poi a un paio di aggiornamenti forniti dall’inviato di Pomeriggio 5, Michelle Dessì. Il giornalista è rimasto appostato lungo tutta la giornata di ieri sotto casa della Ferragni, scoprendo che in serata le ha fatto visita Tronchetti. Dessì, giovedì 30 gennaio, si è poi spostato sotto l’abitazione di Fedez: “Lui non è uscito di casa, non è sereno”. Dessì è infine riuscito a intercettare la madre del rapper che, però, è corsa in auto, preferendo non rilasciare alcuna dichiarazione.