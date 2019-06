Pomeriggio 5 va in ferie: il direttore di Canale 5 ringrazia Barbara d’Urso

Pomeriggio 5 non va più in onda per l’estate: le parole del direttore di Canale 5

Pomeriggio 5 va in ferie: venerdì 14 giugno è andata in onda l’ultima puntata del contenitore pomeridiano condotto da Barbara d’Urso. Un programma che è ormai diventato un appuntamento quotidiano per molti italiani e che ha permesso a Mediaset di battere quotidianamente la concorrenza rappresentata da La vita in diretta su Rai Uno. Forte degli ascolti ottenuti in questi nove mesi, il format è confermato pure per la prossima stagione televisiva. La trasmissione ripartirà i primi giorni di settembre, anche se per il momento non c’è ancora una data ufficiale. Nel frattempo con un comunicato stampa il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha ringraziato la d’Urso e tutto il suo gruppo di lavoro.

Il comunicato stampa di Giancarlo Scheri su Pomeriggio 5

“Si è conclusa una stagione davvero straordinaria per Pomeriggio cinque. Barbara d’Urso ha portato il suo contenitore pomeridiano al vertice di fascia su ogni target di riferimento, con un trend di ascolti in costante crescita. I numeri parlano da soli e mostrano come Pomeriggio cinque sia ormai un tassello fondamentale del palinsesto quotidiano di Canale 5. Grazie e complimenti a Barbara e al prezioso lavoro di tutta la grande squadra Videonews”, ha fatto sapere Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, in una nota stampa.

Gli ascolti tv di Pomeriggio 5 nell’ultima stagione televisiva

Il programma targato Videonews è sempre stato leader incontrastato della sua fascia d’ascolto, registrando una media, da gennaio ad oggi, di oltre 2.000.000 di telespettatori, e una share del 17.2%, che sale al 18.6% sul target 15-64 anni.