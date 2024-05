Pomeriggio 5, Fedez “bulletto arricchito”: e Iovino fugge via

Nelle ultime ore, il principale argomento di discussione dei media riguarda il coinvolgimento di Fedez nel presunto pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, conosciuto come l’uomo del “caffè” di Ilary Blasi. A tal proposito, nella diretta di Pomeriggio 5 andata in onda oggi, lunedì 13 maggio, si è dedicato grande spazio alla vicenda. Ricordiamo che, nella notte tra il 21 e il 22 aprile, il personal trainer è stato aggredito in via Traiano, a Milano, da un gruppo di uomini. Inizialmente, Iovino non ha voluto sporgere denuncia né fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Nonostante ciò, gli inquirenti hanno voluto comunque indagare, scoprendo che tra i coinvolti nel pestaggio ci sarebbe anche Fedez, che, tra l’altro, è stato anche denunciato. Poco prima dell’aggressione, all’interno della discoteca The Club, si sarebbe verificata una rissa tra il cantante e Iovino. Il motivo? Pare che il personal trainer abbia fatto un commento troppo ardito verso una ragazza che era in compagnia del rapper. A seguito di questa lite, Fedez avrebbe poi raggiunto Cristiano sotto casa sua insieme a circa 8-9 uomini (ultrà tifosi del Milan) e una ragazza bionda.

Sebbene l’ex di Chiara Ferragni abbia di recente negato di essere stato presente durante l’aggressione, il Corriere della Sera ha rivelato che le immagini dalle telecamere mostrano Fedez come il primo ad avvicinarsi a Cristiano una volta sceso dal van. All’inizio, sembra che abbia tentato di colpirlo con due pugni, che Iovino è riuscito a schivare. Successivamente, due accompagnatori del rapper sarebbero intervenuti, saltandogli addosso.

Dunque, una versione totalmente diversa rispetto a quella raccontata da Fedez, che si trova ora nel mezzo di una vicenda molto delicata. Ovviamente, Myrta Merlino ha deciso di affrontare dell’argomento durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, insieme alle sue opinioniste. Queste ultime non sono state affatto clementi nei confronti dell’influencer, sostenendo che le sue dichiarazioni siano effettivamente poco credibili. Ad esempio, Patrizia Groppelli, pur ritenendo che Iovino non sia affatto uno stinco di santo, ha definito Fedez un “bulletto di periferia“. “Non è all’altezza di chiamarsi Fedez. Arriva da Rozzano, è solo un bulletto che si è arricchito”, ha dichiarato.

Inoltre, l’inviato Michel Dessì si è recato anche sotto casa di Cristiano Iovino, il luogo esatto dell’aggressione. Il giornalista ha raccontato di aver incontrato il personal trainer mentre usciva di casa, ma quest’ultimo lo ha riconosciuto ed è fuggito in macchina, sfrecciando via il più veloce possibile. Michel ha anche cercato di chiedere informazioni ai custodi, che hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Insomma, il silenzio che circonda questa vicenda aggiunge sicuramente un’aura di sospetto all’intera situazione.