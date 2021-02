Pomeriggio 5: Fabrizio trova un lavoro grazie a Barbara d’Urso

Non solo C’è posta per te, anche grazie a Pomeriggio 5 si trova lavoro. È il caso di Fabrizio, un disoccupato di Livorno che ha fatto un appello a Barbara d’Urso. L’uomo vive in una casa di 33 metri quadrati con la moglie e la figlia. Nell’abitazione non ci sono i riscaldamenti ed è davvero difficile andare avanti. Fabrizio ha scritto al programma di Canale 5 non per chiedere l’elemosina ma per trovare un impiego dignitoso con il quale pagare l’affitto e mantenere la sua famiglia.

Un appello che ha subito scosso la sensibilità di molti telespettatori. Due giorni dopo la prima apparizione di Fabrizio a Pomeriggio 5 tantissime persone hanno scritto alla redazione di Barbara d’Urso per provare ad aiutare la famiglia dell’uomo. Molti hanno chiesto l’Iban per fare delle offerte mentre c’è chi si è detto pronto a donare un materasso nuovo e vestitini e materiale scolastico per la bambina di Fabrizio che ha otto anni.

Tra i tanti aiuti quello più prezioso: un’azienda nautica che opera anche a Livorno ha scritto a Pomeriggio 5 per proporre a Fabrizio un’occupazione. Dopo un incontro conoscitivo Fabrizio ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato. La firma dell’accordo è avvenuta in diretta, con grande gioia di Barbara d’Urso che, battendo le mani, si è dichiarata troppo felice.

Fabrizio ha invece ammesso che la conduttrice Mediaset è la numero in Italia mentre la moglie ha spiegato che appena avranno qualche soldo in più cercheranno una casa più grande dove stare più comodi e con riscaldamenti adeguati.

La storia di Fabrizio a Pomeriggio 5 ha conquistato il pubblico che segue ogni giorno il programma di Barbara d’Urso. Su Twitter tanti complimenti ed elogi per la conduttrice napoletana, che ha lasciato ancora un volta il seno. Pomeriggio 5 andrà in onda su Canale 5 fino all’inizio dell’estate.

Dall’11 aprile Domenica Live si allungherà: andrà in onda dalle 15 alle 18.45. Chiusura anticipata, invece, per Live-Non è la d’Urso: l’ultima puntata del talk show andrà in onda domenica 28 marzo. Tornerà molto probabilmente a settembre ma non c’è ancora certezza.