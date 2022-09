C’è stato una sorta di battibecco tra Barbara d’Urso e Emma Bonino a Pomeriggio 5, anche se mascherato da toni gentili e pacati. Da qualche giorno la conduttrice ospita in studio gli esponenti politici in vista delle elezioni di domenica 25 settembre 2022. Oggi c’erano Giuseppe Conte e proprio Emma Bonino, che però ha fatto un po’ di ritardo. La leader di Più Europa era impegnata anche altrove oggi, ma Pomeriggio 5 si era recato sul posto per un collegamento in diretta.

L’appuntamento era alle 18.15 e Barbara ha rispettato l’orario, anche per concedere a tutti i suoi ospiti lo spazio concordato. La Bonino però era ancora impegnata sul palco, quindi lo staff di Barbara ha atteso che terminasse di parlare. Nel frattempo Barbara ha spiegato al suo pubblico a casa che questo ritardo, non dipendente dalla loro volontà, avrebbe sottratto tempo all’intervista. In realtà dalle sue parole si è intuito un certo nervosismo per il ritardo di Emma Bonino. Quest’ultima si è poi collegata alle 18.20, dunque con cinque minuti di ritardo.

Appena ha indossato l’auricolare, Barbara ha dato il suo benvenuto ma nel frattempo qualcuno intorno alla Bonino ha continuato a parlare, invitando i presenti intorno a fare silenzio perché era un collegamento televisivo. “C’è qualcuno che parla ancora al microfono“, ha commentato la d’Urso. Rivolgendosi poi alla sua ospite, Barbara ha parlato di questo ostacolo che c’è stato. In realtà tutto è apparso come un rimprovero velato, ma neanche tanto, a Emma Bonino:

“Qualcuno forse non l’ha avvisata che avevamo un tempo ben preciso, poi la trasmissione finisce. […] Noi la stiamo aspettando già da un bel po’ di tempo. Adesso purtroppo sono rimasti solo pochi minuti e le domande che avrei voluto farle erano tantissime. Quindi vado subito alla prima, se lei è d’accordo. Se mi sente, vero?”

La Bonino ha recepito il tutto come un rimprovero, in effetti, o almeno un’ammonizione. La risposta non è tardata ad arrivare: “Sì la sento, ma il dono dell’ubiquità non ce l’ho”. Quindi si è acceso il botta e risposta tra Barbara d’Urso e Emma Bonino. Alle parole della senatrice, infatti, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha risposto così: “E noi non abbiamo il dono di fare una trasmissione che vada avanti fino alle 22. Abbiamo tanta pubblicità e ne siamo molto felici”.

A questo punto è finalmente cominciata l’intervista, ma mentre Barbara poneva le sue domande Emma Bonino ha alzato gli occhi al cielo. Aveva lo sguardo rivolto a qualcuno di fronte a lei, che non era nell’inquadratura, e ha avuto prima un’espressione annoiata e poi ha alzato appunto gli occhi al cielo. L’intervista è andata avanti, ma sul finale c’è stato un altro piccolo momento degno di nota. “Io devo salutarla senatrice”, ha detto Barbara. E la Bonino ha ribattuto subito: “Anche io”. Forse non vedeva l’ora di terminare. E i meme su Twitter non sono mancati. “Ma si stanno palesemente sul c… entrambe”, ha fatto notare un utente.

